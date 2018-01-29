GIS-KY蘋果大單進補 爆量勁揚5% 權證成交也強強滾

鴻海集團觸控面板大廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 日前傳獲蘋果新訂單，今 (2018) 年營運續看升，在今 (29) 日蘋概股重回多頭懷抱之際，GIS-KY 股價也爆量勁揚超過 5%，最高漲到 215 元，一度越過去年 12/26 當天長黑 K 棒的高點，也吸引多頭搶進相關權證，GIS-KY 權證成交金額早盤就躍居市場前三名。

據了解，蘋果將於第二季發表新款 MacBook，而 GIS-KY 將取代韓系供應商，成為 MacBook 面板模組的主要供應商。

雖然 GIS-KY 對單一客戶不予評論，但預期今年筆電面板模組業務可望大幅成長，公司也將進行擴產，目前月產能約 30 萬片，因應客戶訂單所需，下半年可望逐步拉升，達總產能 60 萬片水準，可望推升今年營運持續成長，估計面板模組營收貢獻將增至 10%。

法人則預估，受惠蘋果筆電及平板挹注，GIS-KY 今年上半年營收可望與去年同期相當或略增，下半年進入 iPhone 新機拉貨潮及筆電、平板量產期，營收相較上半年可望有 50% 以上的成長表現。

若投資人看好 GIS-KY 後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：GIS 兆豐 75 購 03 (068983-TW)、GIS 國泰 75 購 04 (068798-TW)、GIS 群益 76 購 01 (069810-TW) 等。