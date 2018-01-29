iPhoneX停售傳言加電池降速事件 蘋果將交出怎樣的財報？

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 財報將在本周發布，雖然「電池門」及海外現金匯回美國，是近期新聞焦點，但財報上投資人最關注的，可能仍是 iPhone 的銷售成績及預期，這也是蘋果首度將披露 iPhone X、iPhone 8 及 iPhone 8 Plus 上市後的成績。

綜合分析師預測，蘋果第 4 季 (第 1 財季) 營收預料在 840-870 億美元之間，毛利率介於 38-38.5%，營業費用 (operating expense) 76.5-77.5 美元間。上一季的數字雖然可能不差，但本季的展望，則讓多數分析師憂心。

BTIG 分析師 Walter Piecyk 指出，蘋果對本季的預測可能會低得嚇人。3 月截止的這一季營收預期可能低至 600 億美元，原因是智慧手機的升級比率一直維持在史上最低水準，而在第 1 季可能也不會反轉。

高單價有望推升營收

據《Market Watch》報導，受益於 iPhone X 1000 美元的高單價，蘋果上一季的營收會不差，而且調查顯示，早期採用者更願意付 1149 美元，買高儲存容量的機型。這將推升單季營收至 868 億美元，年增 11%。

平均銷售價格 (ASP) 也有望獲得提振，主因是 iPhone 8 產品線定價相對合理，又比前一年的新產品更高。而新手機在秋季發布，人們又喜好買最新型的機型在假期中送禮，這都有助於 ASP 的提升。

Mizuho 分析師 Abhey Lamba 認為，外界評估 ASP 會上升 50 美元，似乎預期過低。他表示，這種預期低估了 iPhone X 的影響力，他估計 ASP 在 780-790 美元之間。市場平均預測約 752 美元，主要是認為前期的 iPhone X 供不應求造成的結果。

對新一季的營收，市場預估為 681 億美元，較去年同期增長 29%。關鍵仍在 iPhone X 是否能供貨正常、會不會最終停售。

雖然 iPhone 的銷售會影響股價，但在電話會議上，分析師可能會追問對「電池門」事件的進一步處理，以及是否會將巨額資金匯回美國。蘋果 CEO Tim Cook 上周受訪時表示，公司計畫將大多數海外現金匯回美國，但沒有說明具體金額及時間，分析師可能也會希望提供進一步消息。

期望成績

收益方面，根據 FactSet 數據，分析師平均預期蘋果公司調整後的淨收入為 196 億美元，高於去年同期的 179 億美元。每股盈餘 (EPS) 為 3.82 美元，去年同期為 3.36 美元。

收益於預期比較（圖表取自 Market Watch）

營收方面，分析師估平均營收為 868 億美元，高於去年同期的 784 億美元，蘋果在最近的電話會議上提出的是 840-870 億美元。

營收與預期比較（圖表取自 Market Watch）

股價走勢：投資人似乎未受電池事件困擾，目前蘋果股價仍在 171.51 美元的相對高點。過去 12 個月中，蘋果股價上漲 40.4%。過去 10 季的財報之後，有 5 季蘋果股價上漲。

財報後股價表現（圖表取自 Market Watch）

iPhone 銷量：分析師對第一財季 iPhone 銷量平均預期為 7900 萬支，營收為 597 億美元，去年同期 iPhone 銷量為 7800 萬支。

大中華成績：上一財季，蘋果中國業務出現近 2 年來的首次增長。分析師認為，這是一種新的開端，預計第一財季蘋果大中華區營收將增長 9%。

服務業務：分析師預計，這部分可望有大幅成長，預計增長 23%，營收 87 億美元。