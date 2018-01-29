【大行報告】大和升内銀股評級至中性 首選建行(00939-HK)等

大和發表報告上調對内銀股評級，由「負面」升至「中性」，指内地GDP表現強勁，可支持銀行資産質素，該行估算企業不良貸款比率，已由2015年年底處12%，回落至2017年上半年7%。該行喜愛大型内銀股，因淨息差和盈利趨勢優于同業，而且非貸款資産及理財産品占比較低。

該行指，内銀股首選三股，包括建行(00939-HK)、招行(03968-HK)及工行(01398-HK)。内地宏觀經濟復甦，可支持企業不良貸款率今可下降12個基點。

大和上調對建行投資評級，由「跑赢大市」升至「買入」，將目标價由8.15元升至10.5元，相當預測今年市賬率1.3倍，股本回報率達14.6%。該行重申對招行「買入」評級，同時將目标價由29元升至43.9元，相當預測今年市賬率2倍。該行亦重申對工行「跑赢大市」評級，將目标價由7.1元升至8元，此相當預測今年市賬率1.1倍。

此外，該行調高對農行(01288-HK)評級，由「沽售」升至「持有」，將目标價由2.4元升至4.5元，相當預測今年市賬率0.9倍；下調交行(03328-HK)評級，由「買入」降至「持有」，將目标價由7.1元微降至7元，此相當預測今年市賬率0.7倍，指其債務成本將面臨挑戰。

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