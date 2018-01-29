前進日本北陸新門戶　小松機場講台語嘛也通

台日之間對開航點逐年增加，繼長榮航空、中國東方航空、大韓航空後，台灣虎航成為第 4 家有定期航班直飛小松機場的外籍航空公司，過去旅客較不熟悉的小松機場，也成造訪日本北陸地區的新門戶，甚至還有台灣人在這裡為旅客服務。



▲一樓是入境大廳以及航空公司報到櫃檯。（圖／記者陳致宇攝）



▲機場二樓是國際線及國內線的出境大廳。（圖／記者陳致宇攝）



▲三樓有一處飛機展望台。（圖／記者陳致宇攝）



▲報到櫃檯旁邊有磅秤方便旅客使用。（圖／記者陳致宇攝）

小松機場是座軍民合用機場，也是日本石川縣唯一的國際機場，目前營運的定期國際航線有台北、上海、首爾，也有日本國內航線。小松機場的一樓是入境大廳以及航空公司報到櫃檯，二樓是國際線及國內線的出境大廳，三樓還有一處飛機展望台，不少航空迷都會來此攝影。



▲台灣飯是當地最近相當熱門的商品。（圖／記者陳致宇攝）



▲一、二樓都有不少伴手禮商店，販售當地特產，但要注意部分商品無法入境台灣。（圖／記者陳致宇攝）



▲熱門的伴手禮免稅店都有販售。（圖／記者陳致宇攝）

機場內除了地方特產的伴手禮店外，二樓有輕食餐廳及販賣機，這裡的熱食販賣機最新的主打商品竟然還是「台灣飯」，據機場人員表示是辣味的肉燥飯，最近在當地相當受到歡迎。在國際線出境之後還有一家小型免稅店，熱門的伴手禮像是白色戀人、 ROYCE' 巧克力等，這裡都可以買到。



▲小松機場對外交通主要以巴士為主。（圖／記者陳致宇攝）



▲可以使用自動售票機購買往主要車站的車票。（圖／記者陳致宇攝）



▲小松機場對外交通主要以巴士為主，分別有前往小松車站、金澤車站、福井車站三條路線，會配合航班抵達時間發車。（圖／記者陳致宇攝）

對自由行旅客相當重要的交通問題，小松機場對外交通主要以巴士為主，分別有前往小松車站、金澤車站、福井車站三條路線，會配合航班抵達時間發車。增加台灣虎航航班後，也會因此修改發車時間。



▲小松機場目前營運的定期國際航線有台北、上海、首爾。（圖／記者陳致宇攝）



▲台灣虎航成為第 4 家有定期航班直飛小松機場的外籍航空公司。（圖／記者陳致宇攝）



▲來自台灣的于維君已經在小松機場服務逾 10 年，旅客有任何疑問講台語嘛也通。（圖／記者陳致宇攝）

旅客到小松機場如果有任何疑問也不用擔心語言問題，來自台灣的于維君自 10 多年前長榮航空開航小松機場後，就一直在這裡服務旅客。她表示，過去小松機場大多是以團客為主，這 5 年自由行旅客才慢慢增多，她經常在這裡遇見台灣旅客，聽到熟悉的「台灣腔」倍感親切。



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