桃園煉油廠爆炸鄭運鵬：不會讓中油私了

中油公司位在桃園市龜山區民生北路的煉油廠，今 (29) 日清晨 6 時許發生大火，該選區立委、民進黨立委鄭運鵬表示，據他了解是第二加氫脫硫工場歲修重新開爐時，於今早 6 時 50 分疑似爐管問題發生氣爆，不幸中的大幸是沒有人員傷亡，後續會要求經濟部調查監督，不會讓中油私了。

鄭運鵬說，今天早上 6 時 40 分他準備出門到立法院時，聽到類似地震前的地鳴聲，擔心是煉油廠或機場發生意外，果然沒多久就有選民通報，煉油廠爆炸，他 7 時趕到廠區察看，原來是第二加氫脫硫工場昨天歲修，今天準備恢復生產，管線就發生爆炸意外。

鄭運鵬說，目前無人傷亡，是不幸中的大幸，消防局也出動 36 台車撲滅火勢，他已經要求公共工程委員會和經濟部調查中油此次意外的原因。對於是否為外包作業、人員操作、材料及救災程序等問題，都必須完整交代，他不會讓中油私了，否則失去桃園市民的信任將難以挽回。

鄭運鵬指出，煉油廠在歲修過程後重新開爐，某種程度上像飛機起降，的確會有操作上的複雜性，但也不應該發生這樣的意外。

鄭運鵬表示，桃園居民十幾年前都有這樣恐懼的陰影，這幾年中油和桃園市政府的配合好多了，但發生這樣的意外，還是讓人無法接受。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』