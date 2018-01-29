霸王級寒流來襲 農委會助農民抗寒害

強烈大陸冷氣團來襲，可能出現 10 度左右的低溫狀況。由於一月初的寒流來襲為各農業產區帶來 7 千多萬的寒害損失，且造成小番茄、桶柑、海梨柑與蓮霧等重要果樹的寒害。農委會農糧署協調產區，加強協助農民做好防範措施抗寒害。（張佳琪報導）

一月初的寒流短短幾天，農業災情累計就有 7 千多萬，且高經濟價值的小番茄與蓮霧的生產頗受到影響。這一波寒流影響的天數與低溫的狀況可能更為顯著，農委會農糧署忙著聯繫產區加強防範寒流來襲。

農糧署主秘翁震炘指出，中南部小番茄不乏戶外栽培，很怕雨水，尤其出現低溫又大霧就容易引發疫病，農民必須加強防寒措施以及做好病害防治；蓮霧最怕冷，遇寒流會落果，呼籲農民加強修剪葉片讓空氣流通增加受光面積，提高果樹溫度。

年節應景的棗子雖然不怕冷，但跟小番茄一樣怕雨水。農糧署已請各地農會提醒農民，必要時提前採收。至於最近剛嫁接的高接梨穗，也是很容易受寒害的水果，開花遇到雨水就會影響授粉，產區農民最近幾天都在忙著套袋防寒，提高嫁接穗的存活率。

水稻方面，目前彰化以南及東部地區的一期作水稻已經插秧，產區農民陸續把田間灌溉水加深以防寒。苗栗以北的稻作區多數地區整地完畢，農糧署提醒避免在冷氣團過境時插秧。