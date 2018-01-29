美股飆漲 全球最大ETF道富環球規模突破三千億美元

中國基金報今 (29) 日報導，美國的牛市再次造就了 ETF 神話，作為全球最大的 ETF，道富環球的標普 500ETF 近日突破 3000 億美元關口。距離其突破 2000 億美元大關，不過 1 年多時間。 這支基金超越 3000 億美元並不足為奇，作為全球首 支 ETF，跟蹤的是最具有代表性的美國主流指數，加上美國市場追逐被動投資的潮流，天時地利人和促成了道富環球規模大漲。

而這一趨勢還在加速：2018 年以來美股持續走高，1 月以來，標普 500 已經上漲了 7.45%，相比較，標普 500 在 2017 年累計上漲了 19.42%。今年初漲勢洶洶。市場的熱情還體現在資金加速流入相關 ETF。據 ETFGI 數據顯示，道富環球標普 500ETF 不到一個月上漲超 7%，今年以來已有 120 億美元資金流入道富環球標普 500。

川普在去年 11 月大選成功後，帶來了美國最為強勁的一波牛市，帶動了不少 ETF 資產規模猛增。全球最大的 ETF，道富環球的 SPDR 標普 500ETF 在 2016 年 11 月突破 2000 億美元後，僅僅 1 年多時間就將資產規模擴張了千億美元。

SPDR 標普 500 作為全球首 支 ETF，已成立 25 年，悠久的歷史積澱造就了在大型 ETF 中最高的日均成交量。從 ETFdb.com 數據來看，SPDR 標普 500 的成交量高居榜首，僅僅一 支 基金就相當於美國所有 ETF 成交量的 25%。

從指數選擇來看，標普 500 也是全美國 ETF 市場最受關注的指數，有 5000 億美元資產跟蹤，馬太效應（強者恒強）一旦形成就難以逆轉。目前，還有貝萊德和領航的兩 支 ETF 也同樣追蹤標普 500，但由於成立時間等因素，規模更高的貝萊德安碩標普 500 規模為 1500 億美元，僅僅為其一半。

道富環球不僅僅是在美國市場產品突破記錄，同樣由道富環球管理的盈富基金近日首次突破 1000 億港元，成為香港首 支 也是唯一上千億規模的基金，亦是日本以外亞洲地區最大的股票 ETF。這 支 產品和其管理的標普 500ETF 異曲同工，同樣是香港市場最具有代表性的指數，於 1999 年成立，是歷史最為悠久的香港 ETF 產品。

老基金吸金能力減弱

不過，倚老賣老並不能萬無一失，2017 年規模擴張多數來自指數上漲，道富環球管理的 SPDR 標普 500ETF 的新增資金流入並不如其他兩 支 標普 500 基金。從 2016 年 11 月初到目前為止，標普 500 累計上漲了 35%，相對而言資金流入並沒有如此顯著。

從 2016 年 11 月初到目前為止，標普 500 累計上漲了 35%，但 ETFGI 數據顯示，道富環球標普 500ETF 在 2017 年獲得的新增資金為 62 億美元，而貝萊德和領航的標普 500ETF 卻分別入帳了 303 億美元和 150 億美元，分別是道富環球的 5 倍和 2 倍多。由於同類指數競爭化白熱，費率成為關鍵。道富環球的標普 500 由於成交活躍，知名度更高，費率要比另兩 支 高出一倍多，許多資金轉而青睞便宜的產品，導致整體資金流入不明顯。

從 ETF 業務的整體發展來看，道富環球近年並沒有獨占鰲頭，反而略落下風。2017 年，道富環球的 ETF 業務整體流入只有 406 億美元，相較於 2016 年的 625 億美元反而是有所下滑。相比較，貝萊德在 2017 年新獲得資金流入 2480 億美元，領航也有 1490 億美元入帳，分別較同期增長 80% 和 50%。

從全球前十大規模 ETF 排行來看，全為美國公司占據，這和其 ETF 市場占據全球 4.8 萬億美元規模一半密切相關。其中各有 4 支 產品為全球前兩大資產管理公司貝萊德和領航所占據，另有兩 支 為道富環球和景順。

從整體來看，全球市場自從 2017 年復甦後，伴隨著指數上揚和投資信心的恢覆，多個發達市場的 ETF 規模都出現了快速膨脹。2017 年投資歐洲的 ETF 新增規模為 2297 億美元，較 2016 年的 670 億美元大幅增長。2017 年，歐洲 ETF 的規模增速達到了 40.1%，高於全球平均 36% 的增速，為 2009 年來增長最快的一年。日本 ETF 市場在 2017 年增長了 60%，資產管理規模達到了 2760 億美元。