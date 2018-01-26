沒得買比特幣ETF 投資者瘋搶區塊鏈ETF

在沒有任何比特幣 ETF 可以買的情況下，投資者把熱情都獻給了區塊鏈 ETF。兩隻上市僅一周的基於區塊鏈主題的 ETF 吸引了 1.8 億美元資金，成交量也遠超其它 ETF。

在沒有任何比特幣 ETF 可以買的情況下，投資者把熱情都獻給了區塊鏈 ETF。

在那斯達克上市僅僅一周，兩隻基於區塊鏈投資主題的 ETF 就吸引了 1.8 億美元資金。

據 FactSet 數據顯示，代碼為 BLOK 的 ETF Transformational Data Sharing 上市首周籌集了 1.21 億美元，另一隻代碼為 BLCN 的 ETF Nasdaq NexGen Economy 籌集了 5790 萬美元。

這兩隻 ETF 都於本月 17 日在那斯達克上市交易。

上述兩隻 ETF 基金成交量也非常驚人，以 1 月 23 日單天的數據來看，BLOK 成交 220 萬份，BLCN 成交 90 萬份。相比之下，去年 10 月以來上市的其它 ETF 的單日成交量平均只有 1.5 萬份。

面對數位貨幣市場的劇烈波動，監管層面對相關產品的審查也越來越謹慎，上述兩隻 ETF 在給美國證監會 SEC 提交申請時，名字中都帶有「區塊鏈」字樣，SEC 在最後時刻令其更改名稱，最終才得以在那斯達克上市。

這兩隻 ETF 的投資標的都是對區塊鏈技術有投資的公司的股票，如英偉達、Overstock.com 等公司的股票，但不可以直接持有比特幣等數位貨幣。此前還曾有直接投資比特幣或比特幣期貨的 ETF 申請過會，遭到了 SEC 的駁回。

『新聞來源／華爾街見聞』