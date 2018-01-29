萬成金屬(08291-HK)大股東違5年禁售承諾 正徵詢法律意見

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去年證監會嚴格收緊創業板上市審批，不少新股大股東「自行加監」延長禁售期，其中萬成金屬(08291-HK)更將禁售延至5 年。惟集團昨日公布，大股東梁建恒上周五(26日)以7561.9 萬元人民幣，悉售所持萬成控股公司股權，公司上市僅半年即打破禁售承諾。公司指其涉違反公開發售包銷協議，正就此徵詢法律意見。 根據聯交所資料，去年7 月上市的萬成，目前由控股公司Fortune Time 持有近七成股份，梁建恒原與親兄弟梁建勛各持有五成股權。萬成表示，梁建恒出售Fortune Time 股權後，已不再是萬成控股股東。 萬成稱，梁建恒今次出售Fortune Time 股權，可能構成違反創板上市規則，以及向公司與聯交所作出的禁售承諾，亦可能構成違反公開發售包銷協議。根據萬成去年上市時招股文件，梁建恒向公司、保薦人及聯席牽頭經辦人承諾，在無取得事先書面同意的情况下，自上市日期起計5 年內，不會出售或訂立任何協議出售其持股。 萬成董事會表示，正就梁建恒可能涉及違約，目前正就針對事件將採取的行動徵詢法律意見。但出售事項對公司的營運或財務狀况並無重大影響，而接手控股公司股份的新股東為獨立第三方。事實上，自去年初多隻創板新股被證監「截擊」未能成功上市後，除公開發售成為關注焦點，延長禁售期亦成為不明文規則，不少公司「自願加監」至兩年，至去年底港交所(00388-HK)再推諮詢，明文建議要求創業板上市公司股東需遵守兩年禁售期。 梁建恒今次違反禁售承諾出售股份，極可能不涉及賣殼。翻查資料，萬成早在去年11 月初已發公告，確認梁建恒與集團執行董事陳杰龍，正遭英國海關總署調查，並在公告在引述報道，指調查涉及二人在英國私人經營的外賣餐飲公司Hotcha 的財務問題，梁建恒更即日辭任公司主席職務，惟事件未有影響公司股價，在11 月27 日更升至上市高位。 不過，萬成股價在11 月28 日及29 日連續兩日突然急挫，其間公司未有任何公告。直至本月初，萬成再發公告，指梁陳二人遭債權人在英國提交「管理人建議書」，進一步披露兩人旗下的Hotcha 已進入「管理程序」。據了解，舉動相當於香港的債務重組，意味今次出售控股公司股權，或涉其個人財務安排。 來源：明報