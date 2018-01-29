黑田東彥：日本通膨終於靠近2%目標 美元兌日元急挫

日本央行行長黑田東彥 (Haruhiko Kuroda)26 日在瑞士達沃斯論壇 (WEF) 表示，該國的通膨終於在靠近 2% 的目標了。

黑田東彥在 WEF 小組會議上表示，跡象顯示，薪資實際和價格已經開始上漲，甚至中、長期通膨預期也略有回升，因此，儘管實現 2% 的通膨或價格穩定的目標如此困難和曠日持久，但我認為我們終於接近目標了。

黑田東彥 2013 年執掌日本央行後，立即針對促進通膨實施創紀錄的貨幣刺激計畫。他的舉措提振了股價、企業利潤和經濟增長。

不過，日本的通膨率仍遠遠不及他最初打算在 2 年內達到的水準。日本央行用來衡量目標的指標 -- 核心通膨率 12 月份上漲了 0.9%。

黑田說：「雖然消費價格通膨有可能上升到目標 2%，但在長期通縮的情況下，紮根於人們心中的通縮思維比預期更為牢固，因此日本央行將繼續通過強勁的貨幣寬鬆政策來支持日本的經濟和物價」。

在黑田東彥表示「日本通膨終於在靠近 2% 的通脹目標」之後，美元兌日元跌勢加劇，最低下挫至 108.27，為去年 9 月以來的最低水準。

美元兌日元走勢

日元上周的漲幅中有大約 1/3 都是在黑田東彥講話之後取得。FX168 財經網引述分析人士指出，雖然黑田東彥也說日本央行將繼續寬鬆政策，但是由於市場對於顯示日本央行可能很快考慮結束量寬政策的信號十分警惕，因此任何有關通膨進展的消息都將刺激日元。

不過隨後日本央行發言人發表緊急「澄清聲明」，稱黑田東彥行長 1 月 26 日世界經濟論壇年會上發表的講話與 1 月 23 日該行發佈的「經濟活動與價格展望」表達的觀點沒有不同。

發言人說，黑田東彥在達沃斯有關日本央行「終於接近」達成其價格使命，意思是說時間可能會「在 2019 財年左右」。