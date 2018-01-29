155億台幣「新經幣」失竊 日虛擬幣交易所將賠客戶

懷疑被駭客盜取價值 580 億日元 (約 155 億元新台幣) 虛擬貨幣的日本虛擬貨幣交易所 Coincheck，昨 (28) 日表示將向 26 萬名客戶賠償約 463 億日元現金。不過公司承認，暫時仍未知道能夠於何時及以何種方式賠償。

香港《文匯報》綜合外電報導，Coincheck 上周五 (26 日) 晚間證實系統被駭客入侵，損失約 5.23 億個虛擬貨幣「新經幣」(NEM)，當時 NEM 匯價為 110 日元，但自從消息傳出後，NEM 價格急跌，截至昨 (28) 日報每 NEM 兌 88.549 日元，公司於是以此為基礎計算賠償金額。

Coincheck 表示，將會利用公司本身資金賠償受害客戶，但表明暫時仍未知道何時能夠落實。

事發後，Coincheck 立即停止除比特幣外所有虛擬貨幣交易，報道指公司仍未決定何時恢復交易，亦未知道被盜 NEM 的去向。

Coincheck 昨日正式向日本金融廳匯報事件，當局隨即要求公司採取改善措施，並計劃短期內作出處罰。

日本各大報章發表評論文章，批評 Coincheck 管理一塌糊塗，只顧擴張業務，而把網絡安全放在第二位，妄顧客戶利益。

《星島日報》援引當地傳媒報導，負責監管金融市場的金融廳 (FSA) 料會引用金融法例，對 Coincheck 實施行政處分。

2 名消息人士透露，金融廳週六 (27 日) 已知會國內大約 30 家經營虛擬貨幣交易的公司，提醒它們提防會發生更多類似的電子襲擊事件，並敦促它們加強網絡保安。

