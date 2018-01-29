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155億台幣「新經幣」失竊 日虛擬幣交易所將賠客戶

新經幣(NEM) (圖取材自網路)
新經幣(NEM) (圖取材自網路)

懷疑被駭客盜取價值 580 億日元 (約 155 億元新台幣) 虛擬貨幣的日本虛擬貨幣交易所 Coincheck，昨 (28) 日表示將向 26 萬名客戶賠償約 463 億日元現金。不過公司承認，暫時仍未知道能夠於何時及以何種方式賠償。

香港《文匯報》綜合外電報導，Coincheck 上周五 (26 日) 晚間證實系統被駭客入侵，損失約 5.23 億個虛擬貨幣「新經幣」(NEM)，當時 NEM 匯價為 110 日元，但自從消息傳出後，NEM 價格急跌，截至昨 (28) 日報每 NEM 兌 88.549 日元，公司於是以此為基礎計算賠償金額。

Coincheck 表示，將會利用公司本身資金賠償受害客戶，但表明暫時仍未知道何時能夠落實。

事發後，Coincheck 立即停止除比特幣外所有虛擬貨幣交易，報道指公司仍未決定何時恢復交易，亦未知道被盜 NEM 的去向。

Coincheck 昨日正式向日本金融廳匯報事件，當局隨即要求公司採取改善措施，並計劃短期內作出處罰。

日本各大報章發表評論文章，批評 Coincheck 管理一塌糊塗，只顧擴張業務，而把網絡安全放在第二位，妄顧客戶利益。

《星島日報》援引當地傳媒報導，負責監管金融市場的金融廳 (FSA) 料會引用金融法例，對 Coincheck 實施行政處分。

2 名消息人士透露，金融廳週六 (27 日) 已知會國內大約 30 家經營虛擬貨幣交易的公司，提醒它們提防會發生更多類似的電子襲擊事件，並敦促它們加強網絡保安。
 

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