長盈集團新股東登場推動未來增長

香港, 2018 年 1 月 29 日 - (亞太商訊) - 上周美股在醫療股及科技股大升的帶來下表現向好，三大指數齊破頂，是 2018 年以來的第八次。投資者意欲保持高位，料對後市起著支持作用。同樣，恒指自年初以來持續上升，已突破並穩企 33,000 點以上，港股 ADR 指數上周五進一步上升，今天港股有望高開。



大戶手影︰中船重工入股 6.1%

長盈 (689.HK) 去年一直傳聞有大戶入股，上周終於見端倪。根據港交所股權披露的資料顯示，長盈獲大型央企中船重工旗下的資本平台 China Shipbuilding Capital 大手增持，持股量於 1 月 25 日止已達到 6.1%，而最新一次的平均增持價為 0.68 元，與現價差距不大，反映中船重工十分看好長盈的業務發展前景。



根據公開資料顯示，中船重工全稱中國船舶重工集團公司，是國家直接投資管理的特大型國有企業，主要從事海軍裝備、民用船舶及配套、非船舶裝備的研發生產，是中國船舶行業唯一一家世界 500 強企業，據官方網站上資料顯示其現有總資產達 4,127 億元人民幣，員工人數達 15 萬人。



中船重工亦是中國最大的造修船集團之一，目前只在 A 股擁有投資平台中國重工 (601989.SH)。在港股，中船重工去年亦通過 China Shipbuilding Capital 入股了中國網絡資訊科技 (8055.HK)，且於去年短期內便持續在場內增持公司股份至 12.02%，可見中船重工對目標公司的持股及投資偏好絕不單單止於 6%。因此，可以憧憬中船重工未來亦會通過 China Shipbuilding Capital 對長盈積極增持至相當水平。



中海外助力拓智慧城市業務

長盈本身從事上游石油及天然氣勘探及生產業務，並於近年已表示未來將按部就班，物色具有良好潛力的可能策略性收購機遇。長盈近年已加入了放債業務，藉以賺取利息收入開拓其收益，務求擴大公司及其股東整體利益。去年，長盈更已找到長期發展的業務平台。



去年中，長盈與另一央企中國海外集團旗下的中海外恒泰及中海外智慧城市組成合營公司。在有關公告中，長盈已表示合營公司未來的發展方向是於未來數年投資於智慧城市及大數據應用項目，並將建設雲端計算數據中心。換言之，長盈的業務未來將覆蓋至智慧城市相關業務。



過去多年，智慧城市的政策推動一直保持穩步向前，隨著城市的智慧化建設規模不斷擴大，各地政府對全面實施智慧城市建設的力度亦相應提升。中海外智慧城市在這個領域上早已部署多年，此刻與長盈合組公司，相信長盈的實力絕不可小覷，未來可創出一片藍天。



在獲得中海外、中船重工的支持的同時，長盈的管理層亦有新的變動。上周五晚上，公司公佈其控股股東兼主席孫粗洪完成向執行董事劉志弋出售 10 億股持股，現金代價 5 億元，相當於每股作價 0.5 元。同時，劉志弋已獲委任為行政總裁，即日生效。完成後，孫粗洪持有公司股本 23.76%，由控股股東變為主要股東，而劉志弋則成為主要股東，持股 19.93%。股權易手及新管理層上場，相信末來長盈的發展將有另一番新氣象。



相對於中國網絡信息科技，長盈作為主板公司，未來在資本市場及業務上的發展空間更大，再者公司早前亦引入了另一央企中國海外集團 (中國海外發展(688) 母公司)公司組成合營，以發展高增長潛力的智慧城市業務。因此，長盈值得市場的期待。

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