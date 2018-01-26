1/26你需要知道的五件事 巨量債務誰來接盤？這份通知告訴你

銀監會：2018 年着力降低企業負債率 繼續遏制房地產泡沫化

銀監會 25-26 日召開全國工作會議稱，2018 年將繼續打好防控金融風險的攻堅戰，將着力降低企業負債率，推動企業結構調整和兼並重組；努力抑制居民槓桿率，繼續壓縮同業投資，繼續遏制房地產泡沫化，嚴肅查處各類違規房地產融資行為。

按照銀監會列舉的事項排序，今年的重點依次為：去槓桿，特別是居民槓桿；加強金融監管；遏制房地產泡沫化；配合地方政府整頓隱性債務。簡單說，就是要重點加強企業債務、房地產、金融、地方債的監管。

七部委發文：支持各類所有制企業開展市場化債轉股

發改委等七部委發通知稱，允許採用股債結合的綜合性方案降低企業槓桿率，內容包括：允許實施機構發起設立私募股權投資基金開展市場化債轉股，允許將除銀行債權外的其他類型債權納入轉股債權範圍等。

市場化債轉股，被高層視為去槓桿、降債務、防風險的「利器」。國家發改委副主任連維良曾談及本次債轉股和 90 年代政策性債轉股的區別：政府不再兜底損失。那麼，這次誰來承擔？看看七部委的通知吧。

中國去年工業企業利潤年增率增長 21% 國企利潤增長最快

國家統計局數據顯示，2017 年，規模以上工業企業實現利潤年增率增長 21%，比 2016 年加快 12.5 個百分點，是五年以來增速最高的一年。

其中，國企利潤年增率增長 45.1%，私營企業利潤年增率增長 11.7%。

在供給側改革、國有企業改革及「做強做優做大國企」政策指引下，去年多數工業行業利潤增加，特別是製造業等國企較為集中的領域。今年重點關注這些領域是否繼續維持高增長態勢，是否出現行業集中度進一步提升。

史上首次！中國智慧型手機 2017 年總出貨量下滑

據技術分析公司 Canalys，2017 年，中國智慧型手機總出貨量為 4.59 億部，較 2016 年下跌 4%。這是中國首次出現智慧型手機年度總出貨下滑現象。

中國是全球最大的智慧型手機市場，但在全球智慧型手機銷量增長之際，中國市場卻出現滑坡，可能說明中國的需求觸到了天花板。

星巴克第第四季業績黯淡，但中國市場逆市大增

周四公布的財報顯示，星巴克第第四季營收上漲 6%，至 60 億美元，但全球同店銷售額僅增長 2%，低於市場預期。中國區業績表現出色，營收年增率大增 30%，同店銷售增幅達 6%。

這是中國消費升級、經濟結構轉型的典型代表之一，包括星巴克在內，國際消費巨頭將更加重視中國市場。

『新聞來源／華爾街見聞』