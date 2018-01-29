盤前財經大事搶先讀2018年1月29日

今日操盤前瞻

衛福部新春茶會

法說會：盛群

除權息：元大台灣 50、元大 MSCI 台灣、濱川

亞昕馬六甲開發案列重點 今年海內外推案量逾 230 億元

由上櫃建商亞昕國際 (5213-TW) 主導投資的馬來西亞馬六甲「亞昕喜來城」，今 (28) 日與萬豪集團喜來登酒店、寶得利 (5301-TW) 國際集團，三方正式簽約宣布聯手打造在馬六甲大型開發案，該案也為目前台灣建商在馬國的最大型投資案。閱讀全文...



旺宏、華邦電法說本周登場 法人關注獲利、市況及價格趨勢

記憶體市況好，去年來價格持續上漲，推升族群去年營收表現，旺宏 (2337-TW) 去年合併營收 341.97 億元，年增 41.7%，創歷史新高紀錄；華邦電 (2344-TW) 去年合併營收 475.92 億元，年增 13.07%，寫下近 17 年新高；本周將相繼召開法說會，去年度獲利及今年的展望，與記憶體價格趨勢都將是法人關注重點。閱讀全文...



陶冬：美元疲態震匯市 黑田強詞求連任

瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文分析，美元弱勢，帶動了原油的上漲，黃金價格亦走出一年半來的高位。同時，受到盈利和匯率的雙重支持，S&P500 寫下了連續第 19 次歷史記錄。全球基金的資產配置大體結束。以下為陶冬部落格全文：閱讀全文...



〈鉅亨主筆室〉當今投資台股？唯選股是問！

這是個股表現時代。在資本市場機制不斷自由化、與多元化後；股價變動趨勢，指數震盪起伏已邁入個別差異。近期各國間各自資本與金融市場，或是同一個市場間不同類股與個股，多在上演各自多空戲碼。閱讀全文...



〈觀察〉車用 PCB 市場穩定成長 ADAS 成新戰場

車用 PCB 的市場成長性不僅受投資人的重視，業者一直以來也朝開發車用板客戶努力，這塊車用板市場以敬鵬 (2355-TW) 最賣力經營，至目前也取得全球約 13% 的市占率，但爭取汽車板訂單並非僅來自價格，也是對業者製程可信賴度的重大考驗。閱讀全文...