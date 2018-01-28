旺宏、華邦電法說本周登場 法人關注獲利、市況及價格趨勢

記憶體市況好，去年來價格持續上漲，推升族群去年營收表現，旺宏 (2337-TW) 去年合併營收 341.97 億元，年增 41.7%，創歷史新高紀錄；華邦電 (2344-TW) 去年合併營收 475.92 億元，年增 13.07%，寫下近 17 年新高；本周將相繼召開法說會，去年度獲利及今年的展望，與記憶體價格趨勢都將是法人關注重點。

旺宏去年 12 月合併營收 31.25 億元，月減 4.9%，年增 49%，累計去年第 4 季營收 105.56 億元，季增 0.85%，創去年單季營收新高，受惠於 NOR Flash 市況熱絡量價齊揚，加上 ROM 出貨暢旺，去年營收創下歷史新高。

旺宏去年第 3 季毛利率 38.4%，稅後純益 21.23 億元，季增 245%，年增 235%，創下自 2010 年第 3 季以來、7 年單季新高，每股純益 1.2 元；累計去年前 3 季稅後純益 29.42 億元，每股純益 1.67 元。

旺宏去年第 4 季營收表現維持高檔，今年資本支出預算 38.9 億元，將因應營運計畫需求，購買生產及研發設備，持續優化與微縮 12 吋廠製程，提升產能與產品效能；法說會將在 1 月 31 日召開，將公布去年獲利及今年展望。

華邦電去年 12 月含新唐科技等子公司合併營收 42.4 億元；合計去年第 4 季合併營收 132.05 億元，季增 5.21%，年增 22.55%；累計去年合併營收 475.92 億元，年增 13.07%，創近 17 年新高，且是歷史次高。

華邦電去年第 3 季獲利爆發，毛利率 36.88%，單季稅後純益 20.84 億元，創 17 年單季新高，每股純益 0.58 元，累計前 3 季毛利率 32.95%，稅後純益 37.61 億元，超過去年全年稅後純益 28.97 億元，每股純益 1.05 元，預計 2 月 2 日舉行法說會，市場關注今年資本支出、高雄路竹新廠進度、及今年營運表現展望。