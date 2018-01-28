陶冬：美元疲態震匯市 黑田強詞求連任

瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在部落格發文分析，美元弱勢，帶動了原油的上漲，黃金價格亦走出一年半來的高位。同時，受到盈利和匯率的雙重支持，S&P500 寫下了連續第 19 次歷史記錄。全球基金的資產配置大體結束。以下為陶冬部落格全文：

上週，美元貶值是風險資產市場的大故事，把美股再創新高的風頭也壓下了。美國財政部長努欽聲稱，弱美元對美國經濟更有利，此言顛覆了自從克林頓時代以來歷屆財長對強美元的支持，消息甫出，市場大嘩，美元暴跌。歐洲央行第一時間譴責匯率戰，不過日本央行行長卻指出距離實現通脹目標不遠了，歐元、日元走勢出現分歧。美元弱勢，帶動了原油的上漲，布倫特石油企穩 70 美元，黃金價格亦走出一年半來的高位。同時，受到盈利和匯率的雙重支持，S&P500 寫下了連續第 19 次歷史記錄。全球基金的資產配置大體結束，國債市場拋售喘穩，美國十年期國債回升，不過短債利率仍有壓力。

美國財長努欽關於弱美元的言論，在達沃斯論壇和匯市引起震撼，被人們認為魯賓締造的強美元思維在被修改。儘管努欽和特朗普先後出來澄清，市場仍疑心重重。弱美元能夠讓美國更偉大，這種說法從特朗普口中聽到不少次，不過美國財政部一直作沉默狀，並在政策操作上維繫了強美元的戰略思維。努欽在全球化大本營的達沃斯作此發言，相信不是心血來潮，更不是口誤，而是與特朗普時代首次貿易制裁案遙相呼應，開啟通過非市場手段爭取美國競爭力的先例，所以 ECB 德拉吉指責有人違反央行去年十月不打貿易戰的共識並非無的放矢。自從特朗普入主白宮，美元下貶了接近 20% 。最近的貶值主要和 ECB 、BoJ 先後釋出打算改變貨幣政策的訊號有關。筆者認為，市場對美國財政赤字有憂慮，加上歐日仍會暗示明年回收流動性，所以美元還有一些下行壓力，但是美元指數離底部不遠了。美中歐日四大央行在未來兩年，真正有能力提高政策利率的只有美國，美國經濟增長的後勁也更足一些。隨著歐日經濟意外強勢以及歐日央行調整政策的意外訊息逐步被市場消化，匯市動能應該會出現新一輪此消彼長。以筆者觀察，美國財政部當然明白強美元所帶來的全球資金流入更符合美國的長遠利益，所謂弱美元不過是應付特朗普和中期選舉的政治語言。

日本銀行行長黑田東彥指出日本通貨膨脹正在 “最終接近”2% 的政策目標，匯市交易員認為是 BoJ 有意釋出的訊號。去年開始日本出現了再通脹（reflation ）現象，通脹率改善，經濟增長提速。BoJ 剛剛決定維持 2018 財政年度 1.4% 的通脹預測，這是 2014 年來央行第一次更新 CPI 預測時無需下調預測。但是，日本通貨膨脹仍未達標，黑田又是鴿派中的鴿派，他將整個央行行長職業生涯賭在 QE 上，也不像德拉吉那樣受到德國的製約，筆者認為他在可預見的未來不會採取實質性的退出 QE 措施。的確日本央行降低了購債額度到 80 萬億日元，但是去年實際上的購債規模其實只有 56 萬億，所以對日本的流動性沒有任何影響。黑田東彥的任期今年三月到期，最近的做法應該是在政治上邀功，而不是示意改變政策。

本週市場焦點會放在星期五的非農就業數據上，預計非農就業增加 165K ，時薪環比升 0.2% ，失業率維持在 4.1% 。聯儲公開市場委員會在星期二、三有例會，不過市場普遍不認為在耶倫離任前的最後一次會議上出現實質性政策變化，會後也沒有設記者會。歐洲第四季度 GDP 增長預計環比加速到 0.7% ，經濟信心料也進一步增強。

本週記每週六刊出，闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘