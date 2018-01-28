亞昕馬六甲開發案列重點 今年海內外推案量逾230億元

由上櫃建商亞昕國際 (5213-TW) 主導投資的馬來西亞馬六甲「亞昕喜來城」，今 (28) 日與萬豪集團喜來登酒店、寶得利 (5301-TW) 國際集團，三方正式簽約宣布聯手打造在馬六甲大型開發案，該案也為目前台灣建商在馬國的最大型投資案。

亞昕國際 2018 年的推案除馬來西亞馬六甲「亞昕喜來城」90 億元之外，姚連地並指出，亞昕預計在新北市林口、江翠北重劃區及台北市的延平北路推案，今年在台推案總金額將超過 150 億元，加計馬來西亞案的推案，海內外總推案金額將超過 230 億元。

此一亞昕國際主導開發的在馬國綜合地產開發案，集結了五星級海灣渡假酒店、頂級灣區酒店式公寓與國際精品商城，全案的總銷金額將達到 500 億元，首期將推出 90 億元的總銷量，預計在 2021 完工。而亞昕在馬六甲合作開設的喜來登酒店，預計在 2020 年進入營運。

亞昕喜來城與萬豪集團喜來登酒店簽約，左二為亞昕董座姚連地。(鉅亨網記者張欽發攝)

亞昕董事長姚連地在馬六甲接受訪問時指出，「亞昕喜來城」開發案最快在今年 5 月動工，主要在於聚焦馬六甲的得天獨厚的海上經濟樞紐地位，在馬來西亞政府強力促成下，成功帶動各國資金挹注，加上中國將其視為發展「一帶一路」海上絲路的關鍵，極大化在馬六甲的投資。「亞昕喜來城」引進的喜來登酒店集團、深耕世界旅遊與精品市場的寶得利公司，打造馬六甲第一座綜合型海灣渡假城市，吸引全球的觀光客。

去年造訪馬六甲的觀光客達 1600 萬人次，在當地打造張藝謀導演的「印象馬六甲」將在今年 6 月開演之下，姚連地指出，將推升今年觀光人數到達 1800 萬人次，而且馬六甲機場將進行擴建，預計將擴建為可停靠大型國際長程客機的機場，並開闢對亞洲城市間的直航班次。

亞昕馬來西亞馬六甲開發案「亞昕喜來城」開發案示意圖。(圖：業者提供)

姚連地說，他曾分別赴越南、柬埔寨考察，比較了政府治理、經濟開放度、金融和基礎建設等條件，馬來西亞僅次於新加坡，但是爆發力卻勝過新加坡，雄心萬丈，這點可以從馬六甲的大動作開發看得來。而且馬來西亞華人多，語言文化熟悉；同時，在馬來西亞的法治基礎下，比其他東協國家更適合置產或移居。



「亞昕喜來城」的開發案總面積高高達 3 萬坪，為馬國填海造陸的新生地，緊鄰馬來西亞馬六甲州政府預定地光之灣核心位置，到吉隆坡及新加坡都只要分 45 分鐘，附近有市政廳預定地、一馬廣場、永久綠帶、潛水艇博物館等。該案由 台、日國際團隊規劃，包括 8 棟酒店式公寓及 5 星級喜來登酒店，總銷金額 500 億元，為目前國內建商在馬六甲最大的投資案。

今日下午出席簽約典禮的包括馬六甲州首席部長拿督斯里依德里斯哈倫 (DATUK SERI UTAMA IR. HJ. IDRIS BIN HJ. HARON)、拿督林萬鋒州行政議員、萬豪國際集團資產管理副總裁 Ramesh Jackson(Vice President ,Asset Management, Marriott International )、亞昕集團姚連地董事長、久久集團王秀瑛總裁、寶得利集團張雅俐董事長、21 世紀不動產台灣區總部王福漲董事長等。

「亞昕喜來城」的開發案計畫，第一期包括住宅、喜來登酒店、中心公園、DREAM WORLD；主力坪數 16 坪，總價約台幣 458 萬起。第二期開發計畫包括可俯瞰海景的高樓住宅社區，可近享水世界、遊艇俱樂部、灣區碼頭等休閒設施；第三期包括濱海公寓、商業步行街等。