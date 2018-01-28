〈觀察〉車用PCB市場穩定成長 ADAS成新戰場

車用 PCB 的市場成長性不僅受投資人的重視，業者一直以來也朝開發車用板客戶努力，這塊車用板市場以敬鵬 (2355-TW) 最賣力經營，至目前也取得全球約 13% 的市占率，但爭取汽車板訂單並非僅來自價格，也是對業者製程可信賴度的重大考驗。

同時，隨車輛電子化的程度加深，加以車用電子輔助偵測系統如車用雷達、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的滲透率正提高之中，更讓 PCB 業者全力以赴爭取認證，期望能拿到美系、歐系汽車板的訂單，如去年即有包括金像電 (2368-TW) 常熟廠、競國 (6108-TW) 泰國廠的宣布取得汽車電子系統廠的認證，並在今年開始試產、出貨。

縱然車用電子搭載率成長快速，汽車板市場成長獲看好，但汽車電子產品因牽涉到駕駛及人身安全，需要 2-3 年的客戶端在製程及品管的認證期，市場進入障礙也高，這也是對 PCB 業者的重大考驗。

台商汽車板廠鎖定的客戶端，主要是以 Tier 1 汽車電子系統廠為主，包括德系、日系廠商，如德國 Bosch、Continental，日系 Denso 等，故通常汽車板廠要先獲前述汽車電子系統廠驗證通過，電子系統廠再攜其產品給汽車廠驗證，等於需要通過兩輪驗證期，所以 PCB 業者自佈局到實際開始有所業績貢獻，耗費時間長，一旦通過驗證開始出貨，就會是相對穩定的業務。

至於最新興起的車用 ADAS 產品，又為汽車板市場開闢另一個戰場，主要在 ADAS 產品運用高頻、高速板，也使燿華 (2367-TW) 及先豐通訊 (5349-TW) 受到市場矚目，而高頻高速板製程上游 CCL 原物料的台燿 (6274-TW) 身價也就因此水漲船高。