【香港地產】美聯：10大屋苑週末錄約20宗成交

據美聯物業分行統計，週六日(1月27日至28日) 10大藍籌屋苑錄得約20宗買賣成交，較上週末13宗上升約53.8%，創4個週末新高，並連續8個週末維持雙位數水平，僅次於去年2月17日及18日週末後一連9個週末錄得雙位數的紀錄。至於按15大屋苑統計，本週末則錄得約26宗買賣成交，按週升約73.3%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，股市氣氛暢旺，恒指創新高，資金續湧港，帶動樓市表現亦見造好，購買力在1月份持續釋放。剛過去週末推售的新盤銷情理想，入市意欲高漲，不少二手屋苑睇樓及成交量亦見增加，加上市場頻錄破頂價的二手成交，樓價看升，反映物業需求相當殷切，不乏買家趁春節前加快入市步伐，刺激二手提早出現小陽春，10大屋苑交投量更連續多個週末均保持活躍。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去的週末成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島週末成交錄約3宗成交，與上週末相若。九龍區方面，4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨，週末則錄得約11宗成交，按週升約2.6倍，當中美孚新邨佔約7宗成交。至於新界區方面，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊共錄約6宗，按週微跌約14.3%。

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