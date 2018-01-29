【香港地產】利嘉閣：十大屋苑周末錄22宗買賣

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一月份整體樓市表現良好，一手市場新盤推售反應熱烈，加上不少準買家趕年底前入市，推動二手市場齊齊造好。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(1月27至1月28日)十大指標屋苑累錄22宗二手買賣個案，較上周末(1月20至1月21日）的15宗大增7宗或約47%。

廖偉強指出，踏入一月份以來，投資市場無論股市及樓市均持續向好，加上放寬換樓限期的刺激下，令業主更易下決心換樓而釋放手上單位，刺激二手市場轉活。此外，今年農曆新年於二月中才到臨，買家均趁過年前入市，遂於現階段作最為衝刺，進一步激發二手成交量湧現，預期未來一周仍有不俗表現。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，九龍區錄得9宗成交，較上周增加4宗，成為本周最多成交之地區；新界區則由上周9宗微跌至本周的8宗；港島區成交則在低基數下表現凌厲，共錄5宗交投，較上周急升4倍。若以屋苑劃分，太古城及嘉湖山莊表現最佳，各自錄得5宗成交，至於麗港城、新都城、美孚新村及沙田第一城，均錄得3宗的理想成交。

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