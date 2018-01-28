重慶鋼鐵股份(01053-HK)A股股票或被上交所暫停上市

重慶鋼鐵股份(01053-HK)周日晚間公布，依據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，公司A股股票可能被上海證券交易所暫停上市。

由于公司2015年度、2016年度經審計的淨利潤為負值，且2016年度經審計的期末淨資産為負值，公司A股股票已于2017年4月5日被實施退市風險警示。

依據《上海證券交易所股票上市規則》第14.1.1條第(一)、(二)項的規定，若公司2017年度經審計的淨利潤仍為負值，或2017年經審計的期末淨資産仍為負值，上海證券交易所可能暫停公司A股股票上市。

若公司2017年度經審計的淨利潤仍為負值，或2017年經審計的期末淨資産仍為負值，依據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，公司A股股票將自公司2017年年度報告披露日起停牌，上海證券交易所將在停牌後15個交易日内作出是否暫停公司A股股票上市的決定。

公告稱，經財務部門初步測算，2017年年度歸屬于公司股東的淨利潤將實現扭虧為盈，預計實現歸屬于公司股東的淨利潤約人民币3.3億元，且2017年末淨資産為正值。

若公司2017年度經審計的淨利潤為正值，2017年經審計的期末淨資産為正值，且不存在《上海證券交易所股票上市規則》規定的其他需要實施退市風險警示或其他風險警示的情形，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，公司在董事會審議通過并披露2017年年度報告後，可向上海證券交易所申請撤銷對公司A股股票實施的退市風險警示。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)