萬成金屬包裝(08291-HK)梁建恒售Fortune Time50%股權後不再為控股股東 或違約

萬成金屬包裝(08291-HK)28日晚間發布内幕消息公告稱，于2018年1月26日，董事會獲悉，控股股東梁建恒已于2018年1月23日以代價約人民币7561.9萬元出售其于Fortune Time之50%股權(FT出售事項)。于FT出售事項前，Fortune Time 于公司2.775億股普通股(相當于公司全部已發行股本約69.38%)中擁有權益，而Fortune Time分别由梁建恒及梁建勳各自擁有50%之權益，因此，Fortune Time、梁建恒及梁建勳為公司控股股東。緊随FT出售事項後，梁建恒擁有權益及╱或被視為擁有權益之股份數目由2.775億股股份降至0股股份，因此，梁建恒已終止為公司控股股東。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，Fortune Time及梁建勳仍為公司控股股東。董事會認為，FT出售事項可能構成違反梁建恒根據創業板上市規則向公司及聯交所作出之承諾，亦可能構成違反梁建恒根據日期為2017年6月28日之公開發售包銷協議(内容有關公司于2017年7月18日進行首次公開發售)向公司、公司保薦人及聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表公開發售包銷商)作出之承諾。

根據公開發售包銷協議，梁建恒已向公司、公司保薦人及聯席牽頭經辦人承諾，在并無取得彼等各自的事先書面同意的情況下，于自上市日期起計的54個月期間任何時間内，倘其出售或訂立任何協議出售由彼本身或任何其緊密聯系人或由其控制之公司或為其持有信托的任何代名人或受托人持有的任何股份，或以其他方式就任何該等股份創立任何購股權、權利、權益或産權負擔，而緊随有關出售後或于行使或強制執行有關購股權、權利、權益或産權負擔後，梁建恒因此終止為公司控股股東，則其不會如此行事。

公告表示，董事會注意到梁建恒可能涉及違約，目前正就針對該事件將采取的行動(如有)征詢法律意見。董事會認為，FT出售事項對公司之營運或財務狀況并無重大影響。另據董事會所深知及經梁建恒先生确認，新主要股東為獨立第三方。公司將會在适當時候發表進一步公布，知會公司投資者及股東該事件之最新發展。

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