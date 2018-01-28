雅居樂雅生活(03319-HK)：中型開發商「主動找上門」 要我們做物業管理

雅居樂雅生活(03319-HK)招股書披露，2017年集團利潤2.813億元人民幣，同比增長66.4%。集團執行董事兼首席執行官劉德明，於1月28日記者會上分析，增長來源主要來第三方地產開發商提供物業管理服務收入，特別是內地中等級的開發商，他們都「主動找上門」，要求雅居樂雅生活提供物業管理服務，希望藉此提升他們物業管理品質，提升議價能力以至銷售速度。集團於23個城市已僱用200人銷售團隊，未來第三方業務前景無可限量。同時，來自政府部門物業，也同樣對集團服務有需求，以提升政府物業的管理水平。

集團首席財務官兼聯席公司秘書李大龍補充，於2017年10月至2018年1月19日，集團新增物業管理面積達增加1690萬方米，主要都是來自第三方開發商。

另外，2017年前三季度底，集團购买了4億元理財產品。李大龍解釋，於2017年集團將分散於200個項目的回籠資金集中管理，用作购买保本的理財產品上，並獲得一定收益。

雅居樂的資產負債率，由2016年的84%，顯著下降至2017年前三季的40%。李大龍稱，由於集團期內贖回資產抵押債券，負債情況顯著改善。

集團是次安排到香港上市，劉德明表示是配合雅居樂雅生活的國際化發展，尋求一帶一路沿線的發展機遇；同時，集團亦有意於A股市場上市，內地市場仍有很大發展前景。至於大股東雅居樂會否繼續分拆其他業務上市，雅居樂副總裁潘智勇稱，將視乎集團發展情況和需要，以決定下一步計劃。

招股書披露，集團的派息比率為25%；是次招股最多募集47.3亿港币。

文：周燕芬

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