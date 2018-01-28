世界4大工法興建曾文水庫防淤隧道落成

「曾文水庫防淤隧道工程竣工」，該工程採用世界 4 大工法興建，獲得國際矚目，行政院長賴清德今（28）日表示，該防淤隧道排砂量一年約 104 萬立方公尺，使水庫的庫容量一年增加約 5,500 萬噸，助益相當大。未來政府將持續採取開源、節流、調度及備援等作法，並進行水資源相關工程，政府有信心穩定水資源供應，使農業、民生及工業用水無虞。

賴清德表示，在節水部分，台灣 82％降雨入海，僅約 18％成為實際用水，其中 72％為農業使用，9% 供工業使用，其他約 18％為民生用水，因此嘉南農田水利會、台南市政府及水利署共同推動「掌水工」制度，由市府派出掌水工巡視田間水路使用，例如「關閉水龍頭」的作法，一年即節省一座南化水庫的蓄水量。在調度方面，以高雄與台南為例，政府將持續進行高屏溪與南化水庫，以及曾文與南化水庫連通，同時取得高屏溪伏流水，供台南與高雄調度使用。

賴清德說，曾文水庫是全台庫容最大的水庫，44 年來，許多原因造成水庫淤積，最嚴重的是莫拉克颱風後造成 9 千萬立方公尺的泥砂淤積，使原本庫容約 6 億萬噸的水，減少約 1 億萬噸，因此推動「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」，採上游水土保持、水庫排砂清淤及河道疏浚等作法，讓水庫持續發揮功能。

賴清德指出，此防淤隧道有三大特色，一是獨特工法，特別感謝水利署前署長黃金山，獨創「無圍堰」、「象鼻引水鋼管」、「山體消能」及「中間柱」等工法。二是此工程建立「跨域平台」，納入工程會、法務部廉政署、經濟部水利署、審計處及地方政府等單位，使資訊公開透明，這是台灣重大工程從未有過的作法。

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