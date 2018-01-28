NBA／聯盟龍頭戰勇士勝綠衫軍柯瑞轟本季新高49分

NBA 聯盟龍頭之爭，今 (28) 日西區第一勇士主場迎戰東區王者塞爾提克，勇士當家後衛 Stephen Curry 砍進 8 顆三分球，轟下 49 分刷新本季最高得分，帶領勇士以 109:105 拿下三連勝。目前勇士戰績 40 勝 10 敗，勝率達 8 為聯盟第一。

此役雙方形成拉鋸互有領先，今天手感火燙的 Curry 在末節尾聲投進大號三分球加上籃連得 5 分，幫助勇士反超比數，最後也在罰球線上做出貢獻，8 罰全中，幫助勇士以 4 分之差驚險取勝。

Curry 今天上場 37 分鐘，24 投 16 中包含 8 記三分球，攻下全場最高 49 分，表現相當驚人不過隊友 Draymond Green 表示，「我看到他更瘋狂的表現，所以不幸的是，對於他今天的表現不覺得有多驚豔。」

塞爾提克雖然輸球，但當家一哥 Kyrie Irving 手感也不錯，全場 18 投 13 中，三分球 6 投 5 中，公下全隊最高 37 分。

兩人的好表現也震驚了騎士「小皇帝」LeBron James 在推特寫下，「Irving 和 Curry 真的不可思議。」

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