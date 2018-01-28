創歷史新高近六成民眾不滿意蔡英文兩岸政策

台灣民意基金會今 (25) 日公布「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」民調。民眾對於蔡英文的兩岸政策表現是否滿意？表達不滿意者為 59.6%，滿意者僅為 30.8%，這是自 2016 年 8 月以來，民眾對蔡英文兩岸政策表現看法差距最高的一次。

對於蔡政府不批准兩家中國航空公司春節航班，以抵制對岸片面啟用 M503 航路一事，數據顯示，支持蔡政府反制作為者共有 39.8%、反對者有 43.8%，顯見台灣民眾對此看法分歧。

詢問「您認為蔡英文政府一年多來在兩岸事務處理上，是太強硬？太軟弱？還是剛好」，民眾看法同樣分岐，有 30.3% 受訪者覺得剛剛好、29.8% 覺得太軟弱、23.3% 覺得太強硬、沒意見者有 16.5%。

前民進黨立委簡錫堦表示，從民調數據顯示，台灣民意對於兩岸關係看法非常分裂，民進黨政府應該要提出一個宏寬的思考，不要陷入統獨對立，而是要以和平與民主的要件，不論未來台灣是統或獨，兩岸都要和平。

本調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司，在 1 月 21 日至 23 日間進行，有效樣本共 1,074 人，在 95% 信心水準之下，正負誤差在 3% 之內。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』