澳職／告別戰完美開轟張泰山：美好的夜晚

澳職最後一戰的最後一個打席，「森林王子」張泰山面對對方左投的一顆速球，大棒一揮掃出 1 發滿貫彈，用電影般的夢幻情節來為自己的球員生涯畫下句點。而他今 (28) 日也在個人臉書上感性的表示：「這是一個美好的夜晚」。

「結束了我的棒球季~ 球季中家人以我為中心，球季結束後，我以家人為中心，明天起我會帶著我的家庭開始好好的看看澳洲的美。

謝謝我的經紀公司（寶悍）與我的好朋友（Brad）幫助我的兩大推手，謝謝 Nike 一路以來的支持以及贊助我在澳職使用的球棒（BRETT 吳蕫），謝謝老闆與行政人員，還有最可愛的志工與球迷，謝謝您們！今天是一個美好的夜晚.....」張泰山如此寫道。

41 歲的張泰山，本賽季加入阿德雷德鯊魚隊，昨天是賽季的最後兩場比賽，張泰山前 7 打席無安打，但在最後一個打席他還是展現中職最偉大的打者之一的實力，相隔 11 場再度開轟，也幫助球隊將領先擴大到 7 分。

而在繞壘時張泰山也將頭盔高高舉起歡呼，回到本壘與隊友擁抱後，他也忍不住落下英雄淚，此時全場觀眾也報以掌聲為他鼓勵，場面十分感人。

張泰山賽後受訪時表示，很感謝球隊讓狀態下滑的自己打滿整個球季，今天在打擊時，已經有些泛淚，很想要有個完美的結局，2 好 2 壞 2 時自己鎖定直球打，沒想到對方真的投直球。

而在球季結束後，張泰山會先帶家人去遊山玩水，雖然還不知道未來的路在哪，但他也認為是時後為家人著想了。

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