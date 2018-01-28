睽違152年再現「超級藍色血月」31日登場

今年元旦時出現的超級滿月令人印象深刻，而本月 31 日還將迎來「超級藍色血月」（super blue blood moon），台灣時間 31 日晚間，將會出現超級月亮、藍月、血月一次出現的天文奇觀，錯過了這次，得再等到 2028 年。

綜合媒體報導，超級藍色血月又被稱為「超級月亮三部曲」，是由超級月亮、藍月、血月三種天文景觀組成。當滿月距離地球軌道越近時，能看見的滿月就越大，即是「超級月亮」；「藍月」指的並非藍色的月亮，而是一個月中的第二次滿月；「血月」則是指月全食時，紅光被地球表面大氣折射至月球表面，使月亮呈現血紅色或橙色。

上一次出現「超級藍色血月」的奇觀是在 1866 年，距今已有 152 年，而錯過了 31 日的「超級藍色血月」，就得再等上 10 年才能看見。這次的「超級藍色血月」將從美國西北部橫跨至亞洲西部地區，美東地區的民眾則較難看見。台灣部分，月全食進入地球本影的過程會從 31 日晚間 7 時 48 分持續至 11 時 12 分，將近 3.5 小時的時間裡，只要用肉眼就可以看到全程的變化。

此外，台北市立天文館指出， 31 日月亮將於傍晚 5 時 24 分升起、 6 時 50 分半影食始、 7 時 48 初虧、 8 時 51 分食既、 9 時 30 食甚、 10 時 8 分生光、 11 時 12 分復圓，翌日凌晨 0 時 10 分半影食終，經歷時間約 5 小時 20 分，其中從食既至生光的全食階段，月面整個呈現紅色。天文館除了推出一系列活動外，同時提供全程網路轉播，和民眾分享難得的天文奇觀。

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