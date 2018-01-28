台新金旺年會祭千萬獎金吳東亮偕妻彭雪芬與員工玩自拍

台新金控 27 日在南港展覽館舉辦年度旺年會，旗下子公司包括台新銀行、台新證券、台新投信、台新投顧等來自全台各地及海外據點員工約 8 千人齊聚，席開近 800 桌，總摸彩奬項金額約新台幣千萬元，中獎率也創新高達 45%。董事長吳東亮會中除感謝所有員工過去一年的努力，也再次以「維持現狀就是落伍」這句話期勉員工，持續用認真的態度，不斷的追求創新，成為客戶、股東及大家的「智慧好夥伴」。

為了讓出席旺年會的貴賓及員工，可多加體驗台新銀行最新的數位服務，台新金今年特別結合台新 Richart 數位銀行在活動現場設置 3 處數位體驗區，也在摸彩活動的獎項中安排數位獎，員工在完成數位服務體驗後就可參加額外加碼的數位獎摸彩，有多位員工幸運帶回最新的 iPhone X 手機，有別於以往，今年台新金的旺年會可說充滿了數位風。

台新金董事長吳東亮在進場時也受到員工熱情簇擁，很多員工要求合影，吳東亮來者不拒，還與夫人彭雪芬一起與員工玩自拍，展現十足親和力。吳東亮在致詞時向全場的貴賓及員工拜早年，由於台新數位品牌 Richart 就是以可愛的狗造形做為品牌識別，推出後一路長紅，吳東亮特別舉 Richart 的好成績，祝福大家在狗年都能旺如 Richart、好運旺旺來。

此外，吳東亮也感謝所有台新員工過去一年的努力，並且對各業務單位的重大成就加以肯定，同時他也以「維持現狀就是落伍」這句話，再次期勉大家持續用認真的態度，不斷的追求創新，成為客戶、股東及所有關心台新的人的「智慧好夥伴」。

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