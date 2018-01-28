台灣公開賽／彭帥列頭號種子張凱貞、李亞軒首輪強碰

2018 WTA 臺灣公開賽會內賽單打籤表今 (27) 日出爐。上屆單打亞軍、中國女將彭帥名列大會頭號種子，首輪將遭遇羅馬尼亞 Ana Bogdan。地主女將張凱貞、李亞軒獲會內賽外卡，將捍衛地主希望，抽籤結果，兩人將在首輪對決，確定有一位地主女將能進入會內第二輪。

27 日下午舉行的會內賽單打抽籤儀式，由羅馬尼亞好手 Ana Bogdan(單打排名 104)與張凱貞 (單打排名 259) 出席。抽籤結果，張凱貞與李亞軒將在首輪上演台灣內戰。張凱貞說：「亞軒在臺北世大運表現有目共睹，也是台灣女網很棒的後起之秀，在首輪就要對上，要淘汰一人有點不開心，但我希望自己能穩定發揮。」張凱貞先前曾到泰國訓練五週，今年希望自己能健康拚戰這個賽季。兩人上次交手，要追溯到 2014 年底的 2015 澳網外卡賽，當時張凱貞直落二獲勝。

出席抽籤儀式的羅馬尼亞好手 Ana Bogdan，由臺灣公開賽賽事總監 Stephen Duckitt 抽中「籤王」彭帥，她露出驚訝表情，抽籤現場也一片驚呼。而備受矚目的加拿大精靈 Eugenie Bouchard，首輪將遭遇中國女將朱琳。朱琳在今年澳網女單首輪，曾與我國好手謝淑薇力戰三盤，遭到逆轉淘汰。

另外，德國發球重砲 Sabine Lisicki，傷癒復出，臺灣公開賽首輪將遭遇克羅埃西亞女將 Ajla Tomljanovic。剛拿下澳網女雙冠軍的 Timea Babos，來到臺灣公開賽單打首輪，將遭遇澳洲選手 Arina Rodionova；去年表現亮麗的突尼西亞女將 Ons Jabeur，本屆首輪將遭遇羅馬尼亞名將 Monica Niculescu。

本屆臺灣公開賽單打會內賽，中國女將彭帥、張帥名列前二種子，張帥首輪將遭遇烏克蘭女將 Kateryna Kozlova。單打會外賽有六位選手能晉級會內賽，名單將在周日 (28 日) 出爐，會內賽預定在 29 日開打。

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