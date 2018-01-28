名家論壇》羅智強／乾脆把台大改成「黨立台灣大學」算了

民進黨上台後，從三級機關政務任命、標案廠商是否有綠營背景、水利會官派、婦女會施壓…… 民進黨就像一隻發情的動物，看到資源就忍不住要伸出鹹豬手，很快，我們也需要一個針對民進黨的 #MeToo 運動。

當然，管中閔能夠當選台大校長，是出乎外界意料。畢竟管中閔當過馬政府的政務官，在民進黨「非我族類、其心必異」的打壓慣性下，台大還願意選出這樣一位校長，除了管中閔本人確孚眾望外，也不無有台大自由開放學風的彰顯，不因政黨輪替而忌憚於新執政者。

然而，台大不碰政治，政治卻會來碰台大。民進黨要的，不是台大校長「不參加政黨活動」，而是要唯民進黨之命是從。

民進黨的套路是這樣的，首先就是找一兩位「學者」來潑髒水，創造一些法律沒有的規範，例如，質疑者以公開的「上市公司基本資訊」，查詢到管中閔擔任獨董，然後來指責他沒有「公開揭露」；並且以遴選辦法沒有的「程序外接觸」一詞來質疑；而這些披著學術外衣的質疑者，卻無視中研院長與副院長有更多「程序外接觸」的機會。

我太了解民進黨「創造爭議」的能力了。好了，爭議來了，於是監委、立委就可以發函給教育部，讓教育部有藉口說「爭議釐清前不得聘任」了，説穿了，這就是蔡英文「投到我滿意為止」的翻版。

民進黨真的是非常瞧不起台灣人民的記憶力，修勞基法的時候沒有爭議嗎？提名陳師孟的時候沒有爭議嗎？通過前瞻計畫的時候沒有爭議嗎? 民進黨說「不能有爭議」，這是笑話，還是夢話?

讓人難以想像的是，這可是台大耶! 我自己沒有緣份就讀台大，但一直羨慕台大師生在社會的傑出表現，還有從傅斯年、胡適一脈相承的學風。民進黨那麼多人是台大的徒子徒孫，如今面對自己的母校，都還下得了手，這種和尚拆廟、學生辱師的行為做得出來，真的需要這麼秀下限嗎？

再者，民進黨連台大都敢染指的話，那到底還有哪些資源、哪些機關逃得過民進黨的魔掌？就像美國的性騷擾製片韋恩斯坦，民進黨這個「政治性騷擾慣犯」，連有歷練、有名聲的人都敢「政治性騷擾」，那麼面對沒有反抗能力的人，不是更肆無忌憚了嗎？

不然這樣，請蔡英文直接指示教育部，以後所有的「國立大學」就改成「黨立大學」好了，第一個就先把「國立台灣大學」改成「黨立台灣大學」，看民進黨是要派陳師孟當台大校長，還是顧立雄當政大校長，保證民進黨說要往東，「黨立大學」不敢往西。

●作者：羅智強／前總統府副祕書長

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