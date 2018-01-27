看電影省荷包選對信用卡消費最高100%現金點回饋

學生開始放寒假，加上農曆新年將至，電影院也成為許多人休閒好去處，選擇對信用卡消費也成為電影族的基本功。為爭取電影族的使用率，銀行也推出新卡優惠，提供全台連鎖電影院最高 100% 現金點回饋，每月最高回饋 1200 點，相當於免費看 4 場電影，且電影消費不限影城、不分平假日，相當划算。

2018 年才開始，但整年度的強檔電影已在社群上熱滾滾瘋傳，不但農曆年即將上映的漫威「黑豹」宣傳已有廣大迴響，眾所期待的《X 戰警》、《侏儸紀世界》、《瞞天過海：八面玲瓏》，續集類型電影如《復仇者聯盟 3》、《死侍 2》都引起電影族的熱議。

根據文化部 2017 年調查報告，國內平均每人每年觀看電影次數為近 5 年來新高，市場總票房則達 84 億元，連續 3 年成長。再將統計範圍集中至年滿 15 歲以上，則過去一年中有 42.6% 民眾曾前往電影院觀看電影。

不僅如此，凱基銀行內部信用卡用戶調查，使用信用卡電影優惠的客戶，高達 9 成為 40 歲以下，顯示年輕族群普遍懂得善用信用卡聰明消費。也因此，銀行也積極搶電影商機，像凱基銀行全新推出的魔 fun 卡，即鎖定重視休閒娛樂及精打細算消費者，當期帳單一般消費滿 8000 元以上，享電影類消費 60% 現金點回饋，等同「打 4 折」，若集中消費滿 3 萬元以上更享有電影 100% 現金點回饋，每月最高回饋 1200 點，相當於免費看 4 場電影，且電影消費不限影城、不分平假日，相當划算。

此外，凱基銀行也加碼提供兩大連鎖 KTV 消費享 4% 現金點回饋，以及全國加油站汽油天天降活動，一次整合電影、KTV 等玩樂族群重視的優惠。

除了凱基銀行之外，花旗銀行也針對饗樂生活卡友提供威秀影城周一至周四刷卡消費 6 折起、周五至假日 83 折起，其他指定卡周一至周四 6 折起、周五至假日 85 折起。

中信銀行則是全卡到威秀影城消費周一至周四 66 折起，環球購物中心聯名卡到國賓天天 66 折起；秀泰場影城聯名卡到秀泰全票天天 200 元。

國泰世華銀行則是指定卡別 1 個月內單筆消費 1000 元以上實體簽單，周一至周四全台國賓影城、國賓大戲院全票票價 6 折、周五至假日 63 折優惠，全卡友天天享單張電影票「早場票價」。

聯邦銀行微風聯名卡友憑當月或上月單筆 399 元以上實體簽單，享台北微風國賓周一至周四全票票價 6 折起優惠，全卡友到全台國賓影城、國賓大戲院刷卡消費，憑當月或上月單筆 399 元以上實體簽單，天天享全票 65 折起優惠。

玉山銀行全卡友到全台國賓影城、國賓大戲院天天享單張電影票「優待票價」，每卡每日限購 4 張，限購當日場次。

台新銀行昇恆昌聯名卡友刷卡購買單張電影票，不限時段可享金門昇恆昌金湖廣場國賓影響優待票價，另全卡到新光影城消費，周一至周四全票 6 折起、周五至假日 85 折，全卡到全台威秀影響周一至周四全票 66 折。



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