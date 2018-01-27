熱門股—台達電衝刺樓宇自動化 外資連7買力挺

能源大廠台達電 (2308-TW) 積極多角化布局，除了原本的電源供應器外，也透過併購跨足樓宇自動化，日前於美國芝加哥空調暖通及製冷大展 AHR 2018，展示旗下智能樓宇及空調相關解決方案，外資也以連 7 買力挺。

台達電去年 9 月開始受到外資賣壓衝擊，股價從 165 元左右一路滑落到 135 元，幾乎回到 2016 年 5 月的起漲點，也讓市場擔心台達電營運到底出了什麼問題。不過結算台達電去年全年營收，仍達 2235 億元，年增率 4%，續創歷史新高紀錄。

台達電去年組織進行重新調整，聚焦 3 大業務範疇「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」，其中「電源及零組件」仍是最大業務範圍，台達電表示，之前使用的 3 大營收分類，包括電源及零組件、能源管理及智能綠生活，是在 2011 年 4 月所開始採用，但是因為相關業務範圍還是略有重疊，往往在接觸客戶時都會出現跨組織的狀況，因此乾脆直接從終端需求重新切分。

隨著外資買盤回流，如果投資人看好台達電股價走勢有機會反彈，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如台達電群益 77 購 02(072676-TW)、台達電國泰 77 購 01(071452-TW)、台達電元大 77 購 01(071492-TW) 等。