台大認定管中閔論文無抄襲盼教部儘速核定新校長

台灣大學校長當選人管中閔近期捲入兼任獨董、論文抄襲等爭議，台大 26 日晚間發表聲明，重申校長遴選過程均依教育部核備法令辦理，並認定管的論文抄襲案不成立，希望教育部能儘速核定台大新任校長。

台大 26 日晚間發布聲明稿表示，管中閔在校長遴選作業前，就已報校准兼任台灣大哥大獨董，而台大依教師兼職審議程序，於去年 5 月已同意管中閔兼職，而管中閔在當選台大校長後，也於今年 1 月 12 日請辭兼任台灣大哥大獨董。

針對民進黨籍立法委員張廖萬堅 25 日召開記者會，質疑管中閔論文抄襲，台大回覆表示，爭議論文僅是研究過程中呈現的暫時研究成果，並非是符合該領域學術論文格式要求的正式公開發表或出版論文，不屬於台大學術倫理規範的處理對象，因此決議不予立案調查。

台大表示，希望藉此聲明釐清爭議，並希望教育部儘速核定台大新任校長，讓校園回歸平靜。針對有媒體質疑教育部故意拖延，讓管中閔無法於 2 月 1 日正式上任，林騰蛟教育部次長強調，之前陽明大學發生遴選爭議，也是發函請遴選委員會釐清，這次對台大的作法並無不同。他說，教育部還是要等正式公文。

張廖萬堅質疑，管中閔與前國發會副主委陳建良在中研院人文社會科學研究中心與台大經濟系合辦研討會中聯名發表的學術論文，疑似涉及抄襲另一篇碩士論文。針對台大 26 日晚間認定管中閔論文位抄襲，張廖萬堅認為是草率決定，無法平息外界更多的質疑。

不過，張廖萬堅也遭網友質疑東海大學高階經營管理碩士研究所在職專班的碩士學位論文，涉嫌抄襲。張廖萬堅則表示不針對此事進行任何回應。

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