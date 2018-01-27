撤QE信號？日央行行長稱接近通膨目標 日元創四個月新高

日本央行行長的表態又觸動了市場對 QE 的敏感神經。

26 日本周五，日本央行行長黑田東彥在達沃斯表示，薪資和物價在回升，日本經濟終於接近央行的通膨目標：2% 左右。通膨預期將很快達到目標。

黑田對本國經濟給予樂觀評價，稱現在日本經濟增長被認為處於二戰後第二大繁榮期。失業率為 2.7%，這是日本政府視為充分就業的水平。通膨仍處低位，但有些跡象顯示會有進展。

黑田稱，日本經濟前景的風險主要在外部、在地緣政治方面，他重申日本央行會繼續支持經濟，會繼續尋求貨幣寬鬆道路。

黑田講話期間，日元明顯走高。他講話後，美元兌日元最低觸及 108.60，較日高回落 117 點，此後一度跌破 108.30，創四個月新低。

但北京時間 27 日 3 點 20 分左右，日本央行表示，黑田並未在達沃斯論壇期間修正日本的通膨預期。日元漲幅迅速收窄，美元兌日元在短短五分鐘左右上揚 65 點，最高觸及 109.60，日內跌幅收窄到 0.4% 左右，截至更新，跌幅又略為擴大到 0.6% 以上。

本周五黑田並沒有表示會考慮縮減或調整 QE，但眾所周知，日本央行實行超級寬鬆政策的主要目標就是推升通膨。



去年 12 月日本央行會後，黑田講話試圖打消外界對日本央行可能提前改變 QE 的猜測，強調需要耐心維持超級寬鬆政策。他當時說：

「我們最重要的目標是，儘可能早日實現 2% 的通膨目標。」

這次黑田提到通膨目標接近難免不讓市場浮想聯翩。而且最近日本央行還傳出悄然調整 QE 購債政策的信號。

本周日本央行公布，截至去年 12 月末，該央行資產負債表資產規模較上月末減少 4440 億日元（約合 39 億美元），降至 521.416 兆日元。

雖然相對降幅不大，但這是 2012 年末日本央行推出 QQE 以來首次資產負債表資產規模環比減少。

日本央行數據顯示，去年 12 月持倉最多的資產——日本公債規模環比減少 2.9 兆日元（約合 250 億美元），降至 440.67 兆日元。股票類 ETF 等其他資產規模環比仍然增加。

換言之，日本央行可能開始低調地收緊貨幣、步聯準會後塵縮減資產負債表（縮表），當然可能不是直接拋售日債，而是讓它們到期後不再進行投資。

央行緊縮預期當前 日本央行「小動作」備受關注

這是最近市場又一次因為日本央行的「小動作」而動盪。

本月 9 日，日本央行宣布減少購買部分長期公債，此後日元匯率、日債殖利率應聲走高。基準 10 年期美債殖利率十個月來首度升破 2.5%，2 年和 30 年期美債殖利率曲線創逾一年新高。

華爾街見聞此後提到，雖然分析人士認為，日本央行調整購債並沒有任何新的政策暗示，但在市場預期全球央行終將收緊貨幣之時，連日本央行的「小動作」也讓投資者緊張。

在上月全球央行密集公布決議的一周，華爾街見聞文章就曾提到，在聯準會升息和縮表政策引導下，英國、加拿大、捷克、韓國、墨西哥和土耳其都在去年開啟了升息周期，今年堪稱全球的「緊縮元年」。

文章援引分析稱，若央行在通膨未明顯回升時過早撤除寬鬆，會損害經濟增長，或是令資產價格深跌、引發債務問題。但寬鬆維持太久會令累積金融系統風險，誘發危機，也令央行缺少對抗未來經濟衰退的政策空間。

（更多分析，詳見《2018，全球緊縮元年! 一文讀懂央行超級周》）

『新聞來源／華爾街見聞』