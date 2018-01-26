京東聯手騰訊 擬挑戰亞馬遜主場

京東準備在今年年底之前以洛杉磯為頭站登陸美國，挑戰勁敵阿里巴巴，並在亞馬遜的主場與之對陣。

為實施海外擴張，這家估值 680 億美元的公司正設法籌資壯大其物流體系。京東已在這一輪的早期融資中進入最後階段的討論，擬將其物流業務 15% 的股權出售給騰訊控股及其他投資方。億萬富翁創始人劉強東接受採訪時稱，騰訊將獲得大約三分之一的配售股份，並在下月中旬前完成交易。

劉強東稱，在此之後，京東物流業務將在三年左右於中國內地或香港上市，這是他對京東全球擴張計畫迄今為止最詳細的介紹。這位創始人希望超越阿里巴巴。與京東一樣，阿里巴巴也抓住了前所未見的中國消費熱潮，但大部分業務仍依靠國內市場。

劉強東在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇時表示，京東的規則是，一旦決定做什麼，就絕不會限制投入。他表示，京東希望 10 年內實現半數收入來自海外，將繼續投資直到目標實現。

在紐約上市的京東之所以以美國西海岸最大城市為第一站，是因為當地中國僑民數量龐大，而且或許能借力合作伙伴兼股東沃爾瑪，來獲得初步的物流支持。劉強東表示，希望 2018 年年底前開始向美國消費者開放。他曾於本周表示，擔心保護主義會使進入美國市場的難度越來越大。

劉強東說，京東將於今年年底之前進入包括越南、印度、菲律賓、馬來西亞在內的所有東南亞國家，未來將投資美國，並在美國建立倉儲中心，以實現當日送達。

騰訊對物流業務股權一事不予置評。