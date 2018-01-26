【港股解碼】ofo“釜山行”：國內的凜冬 海外的春曉？

2018開年，小黃車ofo的海外版圖擴張繼續。1月25日，ofo宣布在韓國釜山投入試運營，至此，ofo海外投放量達到21個國家約260個地區，此次的“釜山之行”也成爲ofo邁向2018年“出海大計”的第一步。

共享單車洗牌 凜冬已至

被國外稱爲“新四大發明”的共享單車2014年從北大校園出發，由ofo引領的共享單車已走過了4個年頭。最初服務于校園的共享單車，自2016年開始仿佛一夜之間充斥在大街小巷，ofo、摩拜、小藍、永安行你追我趕紛紛上路。但在經曆了2016年的爆發之後，接下來共享單車面對的問題簡單而粗暴——融資難。

2017年6月，只運營了5個月的悟空單車倒閉，由此拉開了共享單車行業洗牌的序幕。“退燒”過後的共享單車市場逐漸沈澱，趨于穩定。

（共享單車活躍滲透率走勢圖 來源：cheetah data）

從上圖中我們可以看出，自去年初到9月份的日活躍滲透率的變化趨勢來看，整個共享單車市場已經呈現出一種趨于平緩過渡的態勢。此前40多家公司百家爭鳴的壯觀景象已不複存在，而今我們看到的是ofo和摩拜兩位霸主的激戰。

隨著越來越多的共享單車公司的消亡，投資人們對共享單車的“燒錢”投資也顯得更爲冷靜和謹慎。如圖，2017年下半年開始，共享單車的融資數量已出現明顯下滑。



（共享單車市場2017融資數量趨勢 來源:公開資料整理）

國內競爭白熱化 共享單車“出海打漁”

在國內進入白熱化競爭階段後，一線城市趨于飽和，政府管制收緊的情況令共享單車不得不謀求新的出路，于是，“出海打漁”便成了一種可以嘗試的選擇。

這邊摩拜已經布局海外市場，成功進入了新加坡、福岡、劄幌、曼徹斯特、索爾福德、米蘭、佛羅倫薩等多個海外地區且版圖仍在擴大。另一邊ofo的車輪更不曾停止。此前ofo 就已經與聯合國開發計劃署（UNDP）簽署了戰略合作備忘錄，在全球範圍內發起“一公裏計劃”，將低碳環保的共享經濟模式輸出到全球。在年9月22日“世界無車日”當天，ofo就以光速在捷克、意大利、俄羅斯、荷蘭、泰國4個國家的6個城市中登陸。據ofo官方數據顯示，其目前已經在全球 21 個國家運營超過 1000 萬輛共享單車，爲超過 250 座城市的 2 億用戶提供超過 60 億次出行服務，日訂單超過 3200 萬。

ofo“釜山行”能否迎來海外春曉？

此次在韓國釜山投放小黃車，ofo是在對韓國各大城市進行詳細的調研和了解後決定的。韓國第一大港口城市釜山爲ofo的投放提供了不錯前景。根據《首爾交通遠景規劃2030》，韓未來將建設“不依靠汽車也可便利生活的綠色城市”，並在2030年減少30%的私家車通行量，擴大30%的綠色交通工具使用範圍。ofo還表示，未來的ofo將繼續引領行業加快海外布局，在亞洲乃至全球的各大城市展開更多元化的共享出行服務。

其實ofo的海外市場拓展並不如我們所想的那般順暢。據了解，在英國投放初期，ofo也面臨過坎坷。英國一些“守舊派”媒體認爲共享單車的模式只適合中國這種人口龐大的國家，而英國並不適合共享單車的進入。

面對重重阻礙，ofo先是與政府充分溝通，讓他們全面科普了ofo的使用、運營、維護等流程，同時也加快與當地社交媒體合作，爲ofo的順利打進英國市場做輿論鋪墊，另外，還應英國政府的要求，在單車上安裝了車燈。爲適應歐美國家用戶的體型特點，ofo專門爲他們私人定制了26寸“大碼”單車。這些努力的背後是ofo對于用戶體驗的真切感知，是對未來繼續海外布局的認真鋪墊。

ofo在2017年已經圓滿完成了進軍20個國家的既定目標，而今ofo的“釜山之行”也加速了其在2018年的海外布局。那麽，此次ofo“釜山行”的開啓能否令其迎來海外春曉？其實無論是業內傳聞的合並還是海外市場的開疆擴土，在運營經驗成熟的ofo面前，或許還有更多更新的挑戰，同時也必須革新産品創造觀念，更加貼近海外用戶的真實需求，精准的車輛調度、高效的車輛投放以及運營才能令海外拓展之路走得更加順暢。

■作者：熊玉嬌

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