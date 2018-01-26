【港股解碼】全聚德：烤鴨和它的財經故事

2018年1月20日，全聚德（002186）發布了其2017年年度業績快報，快報新發，多數的指標均有上漲，這下全聚德可算是在2017年扳回一局了。

時間的齒輪倒轉，回溯到1864年（清朝同治三年），全聚德便創建于此時，商海沈浮，曆經幾代，全聚德的挂爐烤鴨名滿天下，成爲了來京遊客心向往之的代表美食。同時，全聚德也成爲了實打實的中華老字號。但是在新時代的面前，在外賣橫行，網紅美食當道的現狀下，全聚德將迎來怎樣的未來呢?

業績：緩慢上升

根據快報顯示，在2017年全年，全聚德共錄得營業總收入人民幣18.57億元，相比2016年同期同比上漲了0.51%；錄得營業利潤1.99億元，相比2016年同期同比上漲了2.18%；錄得歸屬于上市公司股東淨利潤1.43億元，相比2016年同期同比上漲2.16%。

全聚德的整體業績在2017年得到了小幅的上漲，但若是回顧其三季報便可以發現在2017年的前三季度，全聚德的營收出現了小幅的下滑，並且2017的第三季度亦是成爲了全聚德第七個營收連續下降的季度。因此，2017年全年財報帶來的消息，幫助全聚德安全地度過了2017年。

2014-2016年全聚德主要財務數據（節選）

來源：深圳證券交易所

2012年，全聚德的營收超過了19個億，達到了新高度，但自此之後，可以說是歸于平淡。同時，回顧2014年至2016年的全聚德的營收、歸屬于上市公司股東的淨利潤、扣非淨利潤可以發現，全聚德的營收雖然沒有明顯的上漲，一直保持在18億左右的水平，但是其歸屬于上市公司股東的淨利潤以及扣非淨利潤卻是在穩固地上漲之中。全聚德固然有著“老化”的危險，但這樣的危險之中，也蘊含著轉機。

股價：觸底反彈

全聚德的2017年實在是不安靜的一年，連續兩次出現了股價的大幅下跌。第一次是在3月23日至5月23日期間，第二次是在11月10日至12月25日期間，在12月25日，全聚德跌出了2017年17.35元的最低價，市值蒸發超過10億，所幸，之後股價開始觸底反彈。

全聚德股價走勢圖（11月10日至12月25日期間）

來源：通達信

11月，正是全聚德三季報新發布不久，或許是全聚德營收的小幅下滑影響了投資者們的信心。但是自近期的2017年年度快報發出之後，全聚德的股價也開始漸漸回穩，目前依舊處于反彈階段。

中華老字號：未來何方？

全聚德可謂是名聲響亮，但是卻是被“困于”京城，在大好河山的闖蕩進行得並不順利。在其2016年中的財報中，可以發現，北京依舊是全聚德産品最主要的陣地，此外的杭州、沈陽、鄭州等多地貢獻的營業收入無法與北京相比較。

與此同時，全聚德在北京的地位似乎也得到了挑戰。首先是周圍高手林立，全聚德素來憑借烤鴨出名，“挂爐”烤鴨外脆裏嫩，入口即化，但是挂爐烤鴨也迎來了強勁的競爭對手，便宜坊的焖爐烤鴨，此外的大董烤鴨等品牌也是各具特色。其次，全聚德相對比較高的價格也在無形當中降低了消費者反複消費的可能性。最後，全聚德雖以烤鴨出名，但是其他的菜色之中鮮有與之齊名的，或許，全聚德的烤鴨有點孤單了。以上的種種的原因，使得全聚德在京城的競爭力受到了影響。

除了地域、競爭力的問題之外，全聚德的轉型也是困難重重。當外賣點餐成爲熱點之後，全聚德也開始有所嘗試。2016年，全聚德提出“互聯網+”發展策略，4月份開始試水外賣業務，推出外賣平台“小鴨哥”。無奈“小鴨哥”並不受消費者的歡迎，上線不久便受“冷落”。不知全聚德的鴨子什麽時候能再在路上暢快地飛起來。

面對如此多的挑戰，全聚德在這個中華老字號在嶄新的2018年究竟能給市場交上一張怎樣的答卷呢？

■ 作者｜施琳慧

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