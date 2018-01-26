透過壓低美元 讓美國再次偉大 只恐弊端重重

根據 MarketWatch 分析報導，沒有那個美國政治人物希望美國人生活越來越差，也不會刻意採取不利於一般美國投資人的行動。

然而，壓低美元的政策 -- 儘管出於善意，長期而言，却可能讓美國投資人吃足苦頭。

短期而言，美元疲弱有利美國出口，提振美國經濟，讓美國再次偉大。

但長期而言，美元貶值對美國投資人可能弊端重重：

1. 美元一直是世界的儲備貨幣，這讓美國得以採取有利的財政與貨幣政策，造福美國投資人。而美元貶值可能危及美元的儲備貨幣地位。

2. 當美國政府主動壓低美元價值，誰還希望持有美元？當其他國家開始懷疑持有美元的價值時，美元的儲備貨幣地位，便將受到負面衝擊。

3. 美國是高負債國家。大部份的公債係由外國人提供資金。當美元下跌，外國人為何還要購買美國債券？

4. 當外國人購買美國債券的需求消退，利率便會上升。

5. 美國是主要進口國。當美元疲弱，進口商品成本便會上升，這將導致通貨膨脹上升。

6. 通貨膨脹快速上升，對股市將極為不利。

7. 為了控制快速上升的通貨膨脹，聯準會 (Fed) 將調高利率。

8. 利率快速上升，對股市將屬利空。

9. 外國人目前買進大量美國股票，若美元下跌，外國人購買美國股票的理由將消退，這絕非股市所樂見。