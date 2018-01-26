弱美元有利美國？橋水基金歐里歐：這是美國最不需要的

弱勢美元真的有利美國嗎？至少全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 並不認同，他認為這種立場將威脅經濟復甦。

據《CNBC》報導，達里歐周四在社群媒體發言，表示疲弱的美元是美國最不需要的東西。他認為，一旦貨幣貶值，對持有美元計價資產的人來說，是一種「隱性稅收」。

達里歐列舉了弱勢貨幣的 5 大影響：

達里歐強調，這些都不是當前美國經濟所需要的。雖然貶值有一些表面上吸引人之處，但可能不是一個好的選擇方向。

當前在美元主導下，各國均以美元為主要儲備貨幣。但隨著美元貶值，美債的吸引力減弱，各國已經逐漸重新平衡儲備貨幣。達里歐認為，隨著美國與美元債權人緊張關係加劇，再平衡將繼續出現。

美元指數周四依然下跌，過去 12 個月下挫超過 11%，直到川普出面滅火，美元才有所反彈。

美元指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

不過，在眾人皆看壞美元之際，穆迪 (Moody's) 高層人士認為，美元還是有機會進一步走強。

穆迪副總經理 Elena Duggar 表示，隨著美國政策的討論，美元的波動有望加劇，不過總體來看，美元應會在 2018 年小幅走升。