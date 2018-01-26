復甦動能弱 12月景氣燈號亮起趨弱黃藍燈

國家發展委員會今（26）日公布景氣燈號，2017 年 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 22 分，較 11 月修正後的 23 分減少 1 分，燈號由綠燈轉呈「景氣趨弱」的黃藍燈，不過景氣領先、同時指標仍持續上升，顯示當前國內景氣仍維持復甦。

國發會表示，2017 年 11 月綜合判斷分數上修 1 分至 23 分，燈號由黃藍燈上修為綠燈，主要是因為製造業銷售量指數的燈號由藍燈上修為黃藍燈，增加 1 分所致，12 月則較 11 月減少 1 分為 22 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈，9 項構成項目中，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少 1 分，其餘 8 項燈號不變。

展望未來，國發會指出，全球經濟在先進與新興國家同步復甦帶動下，主要機構普遍預測 2018 年可略優於去年，有助維繫我國出口動能，但是主要國家貿易政策的動向、全球金融情勢的變化及地緣政治風險等不確定因素影響，值得關注。

至於內需方面，國發會說，半導體業者可望持續投入先進製程投資，加以政府積極排除投資障礙，推動前瞻基礎建設、落實產業創新發展計畫等，活絡加速投資台灣動能；此外，隨著企業獲利好轉有助於企業加薪與股利發放及就業情勢穩定，都可望帶動民間消費。

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