八一鋼鐵(600581-CN)預計2017年全年盈利11.63億 同比增超30倍

八一鋼鐵(600581-CN)1月26日發布業績預告，公司預計2017年1-12月歸屬上市公司股東的淨利潤11.63億，與上年同期(法定披露數據)歸屬于上市公司股東的淨利潤3,710.32萬元相比，同比增加3,036%左右。

報告期内，公司抓住供給側改革帶來的曆史機遇，結合市場行情持續向好的變化，緊扣市場需求，加大産品結構調整和營銷力度，拓寬營銷渠道，提升服務質量和産品銷量，産品營銷實現量價齊升。同時，公司繼續推進降本增效工作，以技術降本為抓手，推進低成本制造技術的應用，全方位提升成本管控水平，成本漲幅低于銷售價格增幅，産品盈利能力明顯提升。

2017年，公司非經常性損益約-0.02億元左右，2016年，公司非經常性損益3.53億元，主要為政府補助及債務重組收益。

2016年1-10月，公司之全資子公司南疆鋼鐵虧損4.89億元。2016年末，公司將虧損子公司股權轉讓完畢，不再將其納入公司合并報表範圍，低效資産的退出效應在本報告期有所體現，較大程度地減輕了公司的經營負擔。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)