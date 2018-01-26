【港股收評】再次錄500點升幅 後市頂在哪？

港股今日又再創新高，更一度升穿33200點，令人意外，多少有感到意外之處，想不到大市在午後升幅擴大逾500點，動力便是來自內銀及騰訊控股(00700-HK)。不過在尾市時大市升幅略為收窄，這為美中不足之處，不是說大市在下周無法保持升勢，但是要留意屆時動力會否減少，以及大市走勢會更為反覆，所以投資者要更加小心。

恆生指數收市報33154點，升500點；國企指數收市報13724點，升336點，成交額為1799.5億元。

內銀及騰訊控股(00700-HK)乃是大市上升動力，騰訊及建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股均創下新高，其中建行動力明顯較騰訊為強。至於下周內銀股是否仍可以跑贏騰訊，以實現今年投資者將焦點集中於舊經濟股的可能性。不過投資者亦可以將放入個別被視為較落後的內銀股上，畢竟在整個內地銀行行業中，總有個別股份升勢未必可以全面跟隨大市走勢，所以未來一段時間或會出現在個別行業內出現輪炒格局。

內險股今日亦高收，但是走勢卻不及內銀股，內險股較內銀股率先跑出，所以今日內險股升勢不及內銀股亦不足為奇。投資者目前無需要內險股走勢感到失望而考慮沽貨，可以再多觀察市況一至兩個易日。

能源股在午後走勢略有改善，其中中國石油(601857-CN)(00857-HK)H股可以成功收復失地，這走勢讓人有始料不及之感。不過能源股近期已累積了相當升勢，預料下周能源股未必有太理想表現。至於油田服務股前景亦不看好，始終相關股份走勢太波動，投資者稍一不慎便會受到損失。

至於公用股今日表現不及昨日，正常不過，今日投資者態度較為進取，自然不會考慮防守性較強公用股，可是投資者在未來數日可以多留意公用股。畢竟市況波動擴大，屆時公用股自有其價值。

2018年1月26日下午4時55分

文﹕張偉倫

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