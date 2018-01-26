歐股盤前─ECB樂觀看經濟 歐股可望開高

雖然歐洲央行 (ECB) 日前決議，維持現行利率及量化寬鬆 (QE) 政策，但 ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 認為，歐元區經濟成長「強勁」，市場氣氛樂觀，週五 (26 日) 歐股可望開高。

ECB 日前宣布，維持主要再融資利率為 0、存款利率負 0.4%、邊際放款利率 0.25%，三者皆不變。

決策委員會聲明稱，預期在 QE 結束「很久之後」，還是會將利率維持於目前水準，且在通膨趨近目標之前，現行每月 300 億歐元的購債計畫，將持續實施至 2018 年 9 月，若有必要，會再延長。

主要經濟數據方面，英國將於格林威治時間週五上午 9 點 30 分，發布 2017 年第 4 季國內生產毛額 (GDP)；美國也將公布去年第 4 季 GDP。

英國首相梅伊 (Theresa May) 在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 上，與美國總統川普會面；川普稱，他和梅伊有著「絕佳關係」。川普將於格林威治時間下午 1 點，於 WEF 發表演說。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前發表「美元走弱有助美國經濟」的說法，引發外界關注；不過，川普隨後澄清，外界誤解了梅努欽的說法，「美元會越來越強」。

產業消息方面，南非零售商 Steinhoff 正在和歐洲債權人舉行會議，Steinhoff 之前因會計違規問題，導致股價重挫 85%。