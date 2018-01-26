美國壞壞 德拉吉：後續貨幣政策鐵定不變 今年不可能升息

歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 週四發表談話，點明 ECB 目前面臨的兩大挑戰，一是在「較預期強勁的經濟成長」和「持續貨幣刺激方案」中權衡，二是克服歐元進一步升值後的「低通膨」。

德拉吉樂見歐洲「越來越紮實且廣泛的經濟成長」，他稱這同時來自內外部推力，也認同「這不斷強化的經濟有一點超過預期了。」

ECB 必須將這樣的經濟現狀與 QE 兩相權衡，避免過早收緊而挫傷相較脆弱的經濟成長。因此，德拉吉提醒市場，接下來的貨幣政策不會有什麼改變，在 QE 退場前 (即購債計畫) 不會升息。他引歐洲管理委員會一位成員的聲明，指後續貨幣政策「刻在石頭上 (即不會變動)」，升息也會在 QE「遠遠」結束後，所以他估計今年升息的機率「非常渺小」。

但這不代表 ECB 內上下一心，對貨幣政策都無異議。

德拉吉提醒市場，雖然每月購債 300 億歐元的計畫會一如前述地持續執行至今年 9 月，但屆時管理委員會將討論是否持續進行，更具體來說，就是討論「要即刻停止還是要逐步緊縮。」

ECB 第二個挑戰是通膨和貨幣之間的平衡問題。

ECB 設定將通膨提高到 2% 的目標，但近日匯價大漲後所帶來的通縮效應 (disinflation) 卻讓狀況更棘手。早在週三美財長力挺弱美元的一年前，美元走疲趨勢就開始了，也難怪德拉吉重話批評美財長，並將近期的歐元漲勢歸咎於美元問題，強調美方說法已經違反了國際間避免貨幣戰爭的共識，如果美元持續走疲，各國可能開始競相貶值，甚至擴大 QE。德拉吉指出，美元的走勢大大影響了歐洲通膨的復甦，匯率的不確定性更提高了對物價監控的難度，在 5 年內歐央恐怕仍無法達成通膨目標。

即使德拉吉認為今年 ECB 不會升息，且川普隨後澄清沒有力挺弱美元，但歐元兌美元仍持續上漲，或許投資人認為川普口不對心，又或者認為歐元經濟走強，還是有可能提早結束 QE。