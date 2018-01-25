歐洲央行維持三大利率不變 如有必要QE將持續到9月之後

摘要：歐央行維持三大利率不變，稱政策利率仍將維持低位，直至 QE 計劃結束「很久之後」。該行還稱，每月 300 億歐元的資產購買規模將至少持續到 9 月份，如有必要將持續更長時間。

台北時間周四晚間，歐洲央行公布利率決議，維持三大利率不變，平息了此前部分市場人士對於該行可能調整貨幣政策的猜測。

歐洲央行維持主要再融資利率在 0.0% 不變，符合預期。維持隔夜貸款利率在 0.25% 不變，符合預期。維持隔夜存款利率在 - 0.40% 不變，符合預期。

歐洲央行在公開聲明中稱：

政策利率仍將維持低位，直至 QE 計劃結束「很久之後」。

針對市場高度關注的每月購債計劃，歐洲央行表示：

每月 300 億歐元的資產購買規模將至少持續到 9 月份，如有必要將持續更長時間。



如果展望惡化，將增加購債規模或持續期限。



將在很長一段時間內，對購債計劃中到期債券本金進行再投資，這也包括 QE 結束後的一定時期內。



如有必要，歐洲央行的再投資將持續儘可能長的時間。

歐央行曾在 12 月的會議紀要中表示，央行應當在 2018 年「早些時候」重新審視其溝通立場。此言引發出市場關於歐央行準備削減貨幣刺激計劃的預期。

歐洲央行公布利率決議之後，市場反應不大。10 年期德債殖利率在歐洲央行宣布按兵不動後下降 1 個基點，報 0.58%。歐元 / 美元小幅震盪後走高。

歐洲央行行長德拉吉將在台北時間 21:30 召開記者會。

『新聞來源／華爾街見聞』