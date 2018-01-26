紐約匯市─歐洲央行政策不變 美國支持弱勢美元 美元進一步下跌

美國財政部長梅努欽歡迎美元轉弱，投資人週四持續賣出美元，美元指數下跌至三年低點。

在歐洲，歐洲央行決議維持利率不變。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.6% 至 88.610，連續第四天下跌。

歐元週四上漲至三年高點 1.2537，最近價位報 1.2491，紐約週三尾盤報 1.2410。

英鎊上漲至 1.4289，週三尾盤報 1.4238。

歐洲央行週四維持貨幣政策不變，並說利率將維持於低點一段更長期間，直到購買資產計畫結束許久之後。歐元對此一消息少有反應。

在會後的記者會中，歐洲央行總裁德拉吉談到歐元區強勁的經濟擴張，歐元因而上漲，並穾破 1.25 美元心理關卡。

在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇中，美國財政部長梅努欽為他於週三發表的談話辯護，他重申疲弱的美元對美國有利。

梅努欽說：「我認為我昨天有關美元的談話十分清楚，符合我以往的說法。」

他並說，長期基本面而言，他相信美元將走強。

強勢美元有其好處，可促使外國投資人買進美國債券，壓抑通貨膨脹。另一方面，美元疲弱則有助美國貿易，因對持有其他貨幣的人而言，美國產品變得較為便宜。

分析師說，川普的美國優先政策，意指美國政府支持疲弱的美元，梅努欽本週的談話，進一步清除了疑慮。