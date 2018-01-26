【異動股】區塊鏈概念股再次反彈 宣亞國際(300612-CN)漲停

午後，區塊鏈概念股再次反彈，截止發稿，宣亞國際(300612-CN)漲停報49.28元，三五互聯(300051-CN)漲停報11.04元，高升控股(000971-CN)漲4.68%報15.20元，易見股份(600093-CN)漲4.52%報15.74元，北大荒(600598-CN)、安妮股份(002235-CN)漲超2%，恒銀金融(603106-CN)、暴風集團(300431-CN)、飛天誠信(300386-CN)、新晨科技(300542-CN)等集體上漲。

最近，虛擬數字貨币行情走熱，區塊鏈技術也火了。目前，工信部等多個部委及國内外多家行業巨頭都組建起專門的團隊或實驗室，積極推進對區塊鏈技術及其應用的研究。據了解，區塊鏈有望被應用于供應鏈管理、食品安全、信息傳播等多個領域，虛擬數字貨币隻是其應用場景之一。專家指出，對于區塊鏈和虛擬數字貨币，應防止“買椟還珠”式的炒作。近兩年，中國發布多個文件支持發展區塊鏈技術;進入2018年後，監管部門已連發三道文，要求清查虛擬數字貨币的生産(挖礦)和交易，并提示風險。

自今年初，區塊鏈一直是金融圈的熱門話題。1月25日，北京市金融工作局黨組書記、局長霍學文在第十三屆北京金博會中國金融年度論壇上表示，最近區塊鏈技術蓬勃發展，但希望所有發展區塊鏈的企業一定要關注好風險、控制好風險，不能造概念、造模式來欺騙金融消費者。所有發展金融科技、互聯網金融以及基于區塊鏈的發展，必須以保護投資者利益為先機，將嚴厲打擊欺詐行為。

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