【異動股】水泥板塊拉升走強 萬年青(000789-CN)超7%

午後，水泥板塊拉升走強，截止發稿，萬年青(000789-CN)午後直線沖板，現稍有回落仍漲7.79%報13.15元，四川雙馬(000935-CN)漲6.44%報20.99元，上峰水泥(000672-CN)漲5.67%報12.30元，華新水泥(600801-CN)、福建水泥(600802-CN)漲超3%，塔牌集團(002233)、祁連山(600720-CN)、冀東水泥(000401-CN)、海螺水泥(600585-CN)等股紛紛跟漲逾2%。

據中國水泥協會初步統計，2017年全國新點火水泥熟料生産線共有13條，合計年度新點火熟料設計産能2046萬噸，較2016年減少512萬噸，降幅為20%。已連續五年呈遞減走勢。

分區域看，新點火産能相對集中在廣東、湖南、廣西，合計占全國的一半，多數為産能置換項目。其中，日産5000噸以上生産線11條，日産2500噸生産線兩條。

截至2017年底，全國新型幹法水泥生産線累計1715條(去除部分2016年已拆除或無法恢複的生産線)，設計熟料産能達18.2億噸，實際年熟料産能超過20億噸。

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