美國務院官網撤我國旗發言人：台仍是美國重要夥伴

有關於美國國務院和和貿易代表署網站撤除中華民國國旗此事，今天（美國時間 25 日）美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）在記者會上回答台灣媒體的提問並表示：「台灣是我們的重要夥伴，是一個成功的民主故事，也是對世界有益的一股力量。台灣和美國有共享的價值，也贏得我們的尊重，台灣將繼續享有美國的強力支持。」不過他並未對於美國政府為何把網站上的國旗撤下做出解釋，也未承諾會將國旗重新放上網站。



▲美國國務院領事事務局官網原在台灣頁面標有我國國旗，但近日更新後卻撤下國旗，目前僅見一白色長方框。（圖／翻攝自美國領務局官網, 2018.1.24）

不過諾爾特也重申美國的對台政策從未改變，仍堅守中美三公報和臺灣關係法的一個中國政策。也表示美國並不希望和中國變成敵對關係，但美國會關注那些有可能被中國損及的印太區域，以維持法規基礎上的世界秩序。

諾爾特在記者會上接受提問前也主動發表一段聲明，表示美國支持並保障全球的新聞自由，美國未來也會持續就各國迫害新聞自己的事件進行交涉。美國曾多次要求緬甸高層官員無條件、立即釋放兩位被指控違反國家機密法的路透社記者。另外，美國也要求中國解除對美媒的網路封鎖，取消對記者採訪工作的限制。

日前中國國家主席習近平與美國總統川普通話時，希望美國依循去年建立的四個高層對話進行溝通。對此，諾爾特表示，去年的對話是成功的，但她目前不知道今年是否還會再進行另一輪的戰略對話。

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